Переплатил 200 тыс. грн во время ремонта парка — в Киеве чиновник получил подозрение

Ремонт парка в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Бывший чиновник "Киевзеленстроя" во время ремонта парка в Дарницком районе Киева переплатил 200 тысяч гривен во время ремонта. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, 31 января.

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Правоохранители выяснили, что в 2023 году "Киевзеленстрой" и частное предприятие заключили договор на ремонт парка в Дарницком районе Киева между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской вокруг озера Серебряный круг.

Ремонт парка в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Ремонт парка в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"В дальнейшем экс-заместитель начальника управления по капитальным вложениям коммунального объединения, понимая, что стоимость строительных материалов, в частности щебня и песка, является завышенной по сравнению с рыночными, подписал акты выполненных работ", — говорится в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что такие действия чиновника нанесли ущерб столичной громаде на 200 тысяч гривен. Поэтому Дарницкая окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника по факту растраты бюджетных средств в условиях военного положения.

Теперь подозреваемому грозит восемь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, чиновника Подольского РВА подозревают в растрате государственных денег. Он закупил двери и окна для многоэтажки по завышенной цене.

Кроме того, столичные чиновники разворовали миллионы на покупке кондиционеров в электрички. Им уже объявили подозрения.