В Нацполиции показали первые минуты после удара по Киеву - видео

Первые минуты после обстрела Киева — видео с бодикамер полиции
Российские войска в ночь на четверг, 31 июля, нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли 11 человек, еще 135 ранены.
Первые минуты после атаки обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram.
Атака на Киев 31 июля
Так, всю ночь враг атаковал Киев дронами, а затем запустил ракеты. Вместе с жителями столицы рядом были правоохранители: эвакуировали раненых, передавали их медикам, деблокировали людей из заваленных квартир, ограждали места обстрелов и помогали спасателям ликвидировать возгорания.
"К сожалению, есть погибшие и травмированные. Враг цинично разрушил жилые дома, машины, нежилые помещения и другие объекты инфраструктуры", — отметил Билошицкий.
Сейчас на местах попаданий продолжается ликвидация последствий. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме, чтобы спасти людей, которые до сих пор могут находиться под завалами.
Напомним, в результате российской атаки на Киев зафиксировано 27 локаций поражения.
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