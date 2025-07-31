В Нацполиции показали первые минуты после удара по Киеву - видео

Спасатели на месте удара РФ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские войска в ночь на четверг, 31 июля, нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли 11 человек, еще 135 ранены.

Первые минуты после атаки обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram.

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Так, всю ночь враг атаковал Киев дронами, а затем запустил ракеты. Вместе с жителями столицы рядом были правоохранители: эвакуировали раненых, передавали их медикам, деблокировали людей из заваленных квартир, ограждали места обстрелов и помогали спасателям ликвидировать возгорания.

"К сожалению, есть погибшие и травмированные. Враг цинично разрушил жилые дома, машины, нежилые помещения и другие объекты инфраструктуры", — отметил Билошицкий.

Сейчас на местах попаданий продолжается ликвидация последствий. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме, чтобы спасти людей, которые до сих пор могут находиться под завалами.

Скриншот поста Билошицкого

Напомним, в результате российской атаки на Киев зафиксировано 27 локаций поражения.

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