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Главная Киев Пес спас хозяина во время массированной атаки РФ на Киев

Пес спас хозяина во время массированной атаки РФ на Киев

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Дата публикации 18 июня 2025 20:03
Пес Ричард спас хозяина во время удара РФ по Киеву
Пес, который спас своего хозяина во время атаки РФ на Киев 17 июня. Фото: Kateryna Lisova/Facebook
Ключові моменти Пес спас подростка во время удара РФ по Киеву — детали

Пес Ричард спас своего 14-летнего хозяина во время массированного обстрела Киева 17 июня. Хозяином собаки оказался житель девятиэтажки в Соломенском районе, в которую попала российская ракета.

Об этом рассказала бабушка подростка Екатерина Лисова во вторник, 17 июня, в Facebook.

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По словам бабушки парня, которого спас пес, когда начались взрывы, внук вышел из квартиры вместе с собакой. От громкого взрыва рядом животное испугалось и убежало. Парень побежал искать его — именно это и спасло ему жизнь.

"Мой Алексей стоял в подъезде на первом этаже. Собирался возвращаться в квартиру, но от взрыва где-то рядом собачка вырвалась и убежала, поэтому он побежал за ней. Через мгновение — удар", — рассказала женщина.

По информации "Суспільного", пока собаку, которая спасла жизнь своему хозяину, не удалось найти.

Атака на Київ наслідки
Скриншот сообщения бабушки подростка, которого спас пес/Facebook

Напомним, что во время массированной воздушной атаки в ночь на 17 июня в жилой дом в Киеве попала российская крылатая ракета типа Х-101.

В результате массированной атаки РФ на Киев 17 июня количество погибших продолжает расти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Киев обстрелы собака война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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