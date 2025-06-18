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Головна Київ Удар по Києву — кількість загиблих продовжує зростати

Удар по Києву — кількість загиблих продовжує зростати

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Дата публікації: 18 червня 2025 17:35
Атака РФ на Київ 17 червня — кількість загиблих зростає
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи у Києві після атаки РФ 17 червня. Фото: ДСНС
Ключові моменти Обстріл Києва 17 червня — кількість загиблих зростає

Внаслідок масованої атаки російських військ на Київ кількість загиблих продовжує зростати. Вже підтверджено загибель 27 людей.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у середу, 18 червня, в Telegram.

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Пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Києва 17 червня — кількість загиблих зростає

Внаслідок масованого удару РФ по столиці 17 червня загинуло 27 людей — пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

"На 16:00 підтверджена загибель 27 людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю 17 червня", — повідомив мер Києва.

Також Кличко зазначив, що рятувальники продовжують пошукову операцію. Комунальні служби допомагають розбирати завали.

Атака на Київ наслідки
Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Раніше ми інформували, що у Солом'янському районі Києва знову збільшилася кількість загиблих через російський удар по багатоповерхівці 17 червня.

Зокрема, 18 червня, у столиці — День жалоби за загиблими внаслідок російського масованого удару.

Київ обстріли війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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