Атака РФ на Київ 17 червня — кількість загиблих зростає

Удар по Києву — кількість загиблих продовжує зростати
Внаслідок масованої атаки російських військ на Київ кількість загиблих продовжує зростати. Вже підтверджено загибель 27 людей.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у середу, 18 червня, в Telegram.
Обстріл Києва 17 червня — кількість загиблих зростає
Внаслідок масованого удару РФ по столиці 17 червня загинуло 27 людей — пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
"На 16:00 підтверджена загибель 27 людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю 17 червня", — повідомив мер Києва.
Також Кличко зазначив, що рятувальники продовжують пошукову операцію. Комунальні служби допомагають розбирати завали.
Раніше ми інформували, що у Солом'янському районі Києва знову збільшилася кількість загиблих через російський удар по багатоповерхівці 17 червня.
Зокрема, 18 червня, у столиці — День жалоби за загиблими внаслідок російського масованого удару.
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