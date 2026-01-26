Повітряна тривога у Києві 26 січня — в місті транспортний колапс

Черга в автобус. Фото: Новини.LIVE

У Києві 26 січня понад п'ять годин тривала повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Через це в столиці утворився транспортний колапс і переповнені автобуси проїжджають повз зупинки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик.

У Києві транспортний колапс

У Києві після 5-годинної повітряної тривоги утворився справжній транспортний колапс. Переповнені автобуси проїжджають повз зупинки, де чекають десятки людей і утворились черги.

Ситуацію ускладнило й те, що під час тривоги метро не курсувало через міст, через що навантаження на наземний транспорт значно зросло.

Нагадаємо, сьогодні у Києві люди ховалися в метро через загрозу атаки БпЛА. Тривога у столиці тривала з 14:08.

Зазначимо, 26 січня над Києвом зафіксували проліт російського "Шахеда", однак повітряну тривогу не оголошували. Ветеран пояснив, чому дрон пробрався до міста без виявлення.