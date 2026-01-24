Відео
Україна
Ціни підскочили в кілька разів — скільки коштує таксі у Києві

Ціни підскочили в кілька разів — скільки коштує таксі у Києві

Дата публікації: 24 січня 2026 11:20
Ціни на таксі у Києві 24 січня — скільки коштує доїхати з лівого берега на правий
Таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 24 січня випустили по Україні сотні ударних дронів та різні типи ракет. Основний удар прийшовся на Київ, в результаті чого виникли проблеми зі світлом, водою, теплом та транспортом. Відповідно, через це "підскочили" ціни на таксі. 

Скільки коштує доїхати на таксі з лівого берега Києва на правий 24 січня — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Ціни на таксі в Києві 24 січня

Станом на 10:15 ціни на таксі у Києві дещо здорожчали. Так, щоб добратися з Позняків до центру міста потрібно заплатити 700 грн у Bolt та 682 — в Uklon. 

Ціни на таксі в Києві після обстрілу
Ціни на таксі в Bolt. Фото: Новини.LIVE
Вартість таксі в Києві 24 січня
Ціни на таксі в Uklon. Фото: Новини.LIVE

Водночас вартість зі станції метро "Осокорки" до Хрещатика в Uklon коштуватиме 776 грн, а в Bolt дещо дешевше — 346 грн. Це швидкий сервіс, який трохи дорожчий за стандарт-сервіс.

Скільки коштує таксі в Києві
Ціни на таксі в Uklon. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштує таксі в Києві 24 січня
Ціни на таксі в Bolt. Фото: Новини.LIVE

Яка ситуація з транспортом в Києві 

Сьогодні через дефіцит електроенергії після масового обстрілу на "червоній" лінії метро тимчасово змінили рух поїздів

Так, поїзди курсують між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна" з інтервалом 7-9 хвилин, "Дарниця" — "Лівобережна" — "Арсенальна" — інтервал 12 хвилин. Водночас станції "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк", "Дніпро" зачинені.

На "зеленій" гілці метро поїзди теж курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями "Сирець" — "Видубичі" та між станціями "Осокорки" — "Червоний хутір". 

Нагадаємо, 24 січня росіяни вдарили по фабриці Roshen у Києві. Там загинула одна людина та є постраждалі.

Крім того, Андрій Коваленко розповів, що росіяни намагаються енергетично відрізати Київ. Для цього вони завдають ударів по енергооб'єктах. 

Київ транспорт таксі обстріли ціни світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
