Україна
Пять часов тревоги — в Киеве транспортный коллапс

Пять часов тревоги — в Киеве транспортный коллапс

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 19:50
Воздушная тревога в Киеве 26 января — в городе транспортный коллапс
Очередь в автобус. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 26 января более пяти часов длилась воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов. Из-за этого в столице образовался транспортный коллапс и переполненные автобусы проезжают мимо остановок.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.



В Киеве транспортный коллапс

В Киеве после 5-часовой воздушной тревоги образовался настоящий транспортный коллапс. Переполненные автобусы проезжают мимо остановки, где ждут десятки людей и образовались очереди.

Ситуацию осложнило и то, что во время тревоги метро не курсировало через мост, из-за чего нагрузка на наземный транспорт значительно возросла.

Напомним, сегодня в Киеве люди прятались в метро из-за угрозы атаки БпЛА. Тревога в столице продолжалась с 14:08.

Отметим, 26 января над Киевом зафиксировали пролет российского "Шахеда", однако воздушную тревогу не объявляли. Ветеран объяснил, почему дрон пробрался в город без обнаружения.

Киев транспорт воздушная тревога автобусы общественный транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
