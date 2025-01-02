Удар дронами по Києву: пошкоджені будівлі біля Банкової

Розбір завалів. Фото: ДСНС Києва

Російські війська вранці у середу, 1 січня, атакували Київ дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджень зазнали будівлі, які розташовані поблизу вулиці Банкової.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Атака на Київ 1 січня

Вчорашня російська атака спричинила руйнування у Печерському районі. Відомо, що постраждали дві пам'ятки архітектури — садиба Лібермана і будинок Раднаркому УРСР, які розташовані поблизу вулиці Банкової.

Уламки дронів знищили два поверхи будинку Лібермана та декоративну башту, а також завдали пошкоджень інфраструктурі міста.

Садиба Лібермана. Фото: відкриті джерела

Крім того, постраждав будинок Раднаркому УРСР. Обидві будівлі розташовані поблизу вулиці Банкової.

Будинок Раднаркому УРСР. Фото: відкриті джерела

Зазначимо, що під час вчорашньої атаки в Києві загинули двоє людей та ще семеро — постраждали.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу пошкоджена будівля Національної спілки письменників.

У Києві під завалами будинку знайшли доктора наук Ігоря Зиму та його дружину з котиком.