Удар дронами по Киеву: повреждены здания возле Банковой

Разбор завалов. Фото: ГСЧС Киева

Российские войска утром в среду, 1 января, атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате удара повреждения получили здания, расположенные вблизи улицы Банковой.

Об этом пишет ТСН.

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Атака на Киев 1 января

Вчерашняя российская атака вызвала разрушения в Печерском районе. Известно, что пострадали два памятника архитектуры — усадьба Либермана и здание Совнаркома УССР, которые расположены вблизи улицы Банковой.

Осколки дронов уничтожили два этажа дома Либермана и декоративную башню, а также нанесли повреждения инфраструктуре города.

Усадьба Либермана. Фото: открытые источники

Кроме того, пострадал дом Совнаркома УССР. Оба здания расположены вблизи улицы Банковой.

Здание Совнаркома УССР. Фото: открытые источники

Отметим, что во время вчерашней атаки в Киеве погибли два человека и еще семеро — пострадали.

Напомним, в результате обстрела повреждено здание Национального союза писателей.

В Киеве под завалами дома нашли доктора наук Игоря Зиму и его жену с котиком.