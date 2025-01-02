Удар дронами по Киеву: повреждены здания возле Банковой

Во время удара дронами по Киеву пострадали здания возле Банковой
Российские войска утром в среду, 1 января, атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате удара повреждения получили здания, расположенные вблизи улицы Банковой.
Об этом пишет ТСН.
Атака на Киев 1 января
Вчерашняя российская атака вызвала разрушения в Печерском районе. Известно, что пострадали два памятника архитектуры — усадьба Либермана и здание Совнаркома УССР, которые расположены вблизи улицы Банковой.
Осколки дронов уничтожили два этажа дома Либермана и декоративную башню, а также нанесли повреждения инфраструктуре города.
Кроме того, пострадал дом Совнаркома УССР. Оба здания расположены вблизи улицы Банковой.
Отметим, что во время вчерашней атаки в Киеве погибли два человека и еще семеро — пострадали.
Напомним, в результате обстрела повреждено здание Национального союза писателей.
В Киеве под завалами дома нашли доктора наук Игоря Зиму и его жену с котиком.
Читайте Новини.LIVE!