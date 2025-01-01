У Києві постраждала пам'ятка історії та архітектури

Пошкоджена будівля. Фото: Facebook/Юрій Дорошенко

Російські війська у середу, 1 січня, здійснили дронову атаку на Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля Національної спілки письменників.

Про це повідомив член Національної спілки журналістів Юрій Дорошенко у Facebook.

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"Через обстріл московитів сьогодні постраждала памʼятка історії та архітектури — приміщення нашої Національної спілки письменників України… Російські варвари та нелюди!" — написав він.

Пошкоджена будівля. Фото: Facebook/Юрій Дорошенко

Журналіст зауважив, що там свого часу працювали письменники-фронтовики Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Олесь Гончар, Павло Загребельний та інші, які під час Другої світової війни боролися з нацизмом.

А тепер будівлю пошкодили російські загарбники. Дорошенко переконаний, що Росія за це відповість, навівши в приклад гітлерівську Німеччину.

Скриншот допису Дорошенка

Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронами сьогодні вранці загинули дві людини у Печерському районі.

Стало відомо, що у Києві під завалами будинку знайшли доктора наук Ігоря Зиму та його дружину з котиком.

Також мешканка одного з постраждалих районів Києва розповіла в коментарі Новини.LIVE, як з дитиною на руках рятувалась від російських дронів.