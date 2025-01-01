У Києві постраждала пам'ятка історії та архітектури

У Києві під час атаки пошкоджено будівлю Нацспілки письменників
Російські війська у середу, 1 січня, здійснили дронову атаку на Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля Національної спілки письменників.
Про це повідомив член Національної спілки журналістів Юрій Дорошенко у Facebook.
Наслідки атаки на Київ 1 січня
"Через обстріл московитів сьогодні постраждала памʼятка історії та архітектури — приміщення нашої Національної спілки письменників України… Російські варвари та нелюди!" — написав він.
Журналіст зауважив, що там свого часу працювали письменники-фронтовики Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Олесь Гончар, Павло Загребельний та інші, які під час Другої світової війни боролися з нацизмом.
А тепер будівлю пошкодили російські загарбники. Дорошенко переконаний, що Росія за це відповість, навівши в приклад гітлерівську Німеччину.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронами сьогодні вранці загинули дві людини у Печерському районі.
Стало відомо, що у Києві під завалами будинку знайшли доктора наук Ігоря Зиму та його дружину з котиком.
Також мешканка одного з постраждалих районів Києва розповіла в коментарі Новини.LIVE, як з дитиною на руках рятувалась від російських дронів.
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