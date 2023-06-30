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Під Києвом чоловік побудував собі укриття за 20 тис. доларів: фоторепортаж

30 червня 2023 14:06
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Бомбосховище своїми руками за 20 тисяч у Києві: фото
Чоловік побудував укриття за свої кошти. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Крюківщині під Києвом чоловік з нуля побудував укриття, аби з родиною та сусідами ховатися під час повітряної тривоги. З проєктом йому допоміг друг військовий, а от всі витрати Кирило Барашков взяв на себе. Надійне сховище у кілька квадратних метрів обійшлося чоловіку приблизно у 20 тис. доларів. 

В затишному укритті побувала і команда Новини.LIVE. 

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Чоловік з дружиною і дітьми проживає у Крюківщині, в 10 км від Києва. Його приватний будинок розташований в оточенні багатоповерхівок. На районі двічі були ворожі "прильоти", а ховатися не було куди. Кирило вирішив побудувати власне укриття. І зробив це не в себе на подвір’ї, а навпроти двору, на вулиці, аби сусіди також могли користуватися бомбосховищем. 

Укрытие
Укриття в Крюківщині. Фото: Новини.LIVE
Укрытие
Вхід в укриття. Фото: Новини.LIVE

"Я всім дозволяю, пароль для входу — 38. В такі часи не можна думати лише про себе. Я відкрив укриття десь під Новий Рік. Не можу сказати, скільки людей сюди спускалися за цей час, але приходять", — розповів чоловік. 

Код
Пароль для входу в укриття. Фото: Новини.LIVE
Охрана
Бомбосховище під охороною. Фото: Новини.LIVE

Сам Кирило реагує на всі повітряні тривоги. Але зізнається, що спить в укритті навіть просто так, адже там суцільна тиша і це дозволяє розслабитися. 

Будівництво укриття з нуля і облаштування обійшлося йому приблизно у 20 тис. доларів, але каже, що можна було зробити і за десять. Головні витрати йдуть на величезну кількість бетону, а от ремонт можна робити дешевий. 

Укрытие
Побудоване власноруч укриття. Фото: Новини.LIVE

У Кирила в укритті якісні сучасні дивани, камін, система вентиляції, запас води, переносний туалет. А ще додаткова кімната, де чоловік зробив запас всього необхідного. Журналістів туди не пускає.

Укрытие
Ремонт в укритті своїми руками. Фото: Новини.LIVE
Вытяжка
Вентиляційна система в укритті. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, що такі укриття мають бути всюди. Особливо якщо в людей є гроші, то не купувати нову іномарку, а побудувати собі укриття. Це необхідність в нас час. Було б чудово, аби в кожного в п’ятихвилинному доступі було бомбосховище", — підсумував Кирило.

Киррил Барашков
Власник укриття в Крюківщині. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали трьох чиновників райдержадміністрації та охоронця медичної установи у Києві. Їх підозрюють у недопуску громадян столиці в укриття під час обстрілу.

Додамо, внаслідок нічних ракетних обстрілів по столиці 1 червня у Деснянському районі загинули щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював усунути голову з посади.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із закритими укриттями у Києві під час повітряної тривоги. Він натякнув на неприємні наслідки для мера столиці Віталія Кличка.

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