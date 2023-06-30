Бомбоубежище своими руками за 20 тысяч в Киеве: фото

Мужчина построил укрытие за свой счет. Фото: Новини.LIVE

В Крюковщине под Киевом мужчина с нуля построил укрытие, чтобы с семьей и соседями прятаться во время воздушной тревоги. С проектом ему помог друг военный, а вот все расходы Кирилл Барашков взял на себя. Надежное хранилище в несколько квадратных метров обошлось мужчине примерно в 20 тыс. долларов.

В уютном укрытии побывала и команда Новини.LIVE.

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Супруг с женой и детьми проживает в Крюковщине, в 10 км от Киева. Его частный дом расположен в окружении многоэтажек. На районе дважды были вражеские "прилеты", а прятаться было некуда. Кирилл решил построить собственное укрытие. И сделал это не у себя во дворе, а напротив, на улице, чтобы соседи могли пользоваться бомбоубежищем.

Укрытие в Крюковщине. Фото: Новини.LIVE

Вход в укрытие. Фото: Новини.LIVE

"Я всем разрешаю, пароль для входа — 38. В такие времена нельзя думать только о себе. Я открыл укрытие где-то под Новый Год. Не могу сказать, сколько людей сюда спускались за это время, но приходят", — рассказал мужчина.

Пароль для входа в укрытие. Фото: Новини.LIVE

Бомбоубежище под охраной. Фото: Новини.LIVE

Сам Кирилл реагирует на все воздушные тревоги. Но признается, что спит в укрытии даже просто так, ведь там сплошная тишина, и это позволяет расслабиться.

Строительство укрытия с нуля и обустройство обошлось ему примерно в 20 тыс. долларов, но говорит, что можно было сделать за десять. Главные расходы уходят на большое количество бетона, а вот ремонт можно делать дешевый.

Построенное собственноручно укрытие. Фото: Новини.LIVE

У Кирилла в укрытии качественные современные диваны, камин, система вентиляции, запас воды, переносной туалет. А еще дополнительная комната, где мужчина сделал запас всего необходимого. Журналистов туда не пускает.

Ремонт в укрытии своими руками. Фото: Новини.LIVE

Вентиляционная система в укрытии. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что такие укрытия должны быть повсюду. Особенно если у людей есть деньги, то не покупать новую иномарку, а построить себе укрытие. Это необходимость в наше время. Было бы здорово, чтобы у каждого в пятиминутном доступе было бомбоубежище", — подытожил Кирилл.

Владелец укрытия в Крюковщине. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что правоохранители задержали троих чиновников райгосадминистрации и охранника медицинского учреждения в Киеве. Их подозревают в недопуске граждан столицы в укрытие во время обстрелов.

Добавим, в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить голову от должности.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытыми укрытиями в Киеве во время воздушной тревоги. Он намекнул на неприятные последствия для мэра столицы Виталия Кличко.