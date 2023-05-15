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Под Киевом произошел масштабный пожар

15 мая 2023 17:23
обновлено: 17:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Под Киевом произошел масштабный пожар
Спасатель ликвидирует пожар под Киевом. Фото: ГСЧС Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 15 мая, под Киевом произошел масштабный пожар. Жители столицы видят сильный дым за городом из домов на Виноградаре и Оболони.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и ТСН.

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В Клавдиевском лесничестве сообщили, что огонь разгорелся на границе Клавдиевского и Святошинского лесных хозяйств. Это территория самозалесных земель. Возгорание произошло ориентировочно у реки Мощунка.

Ликвидация пожара

В ГСЧС сообщили, что в настоящее время продолжается локализация возгорания лесной подстилки на территории Вышгородского района.

"15 мая в 14:20 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании лесной подстилки вблизи села Новые Петровцы. По прибытию спасателями установлено, что возникло возгорание лесной подстилки на площади 15 га", — говорится в сообщении.

Всего на тушение пожара привлечены 25 человек и семь единиц техники. Спасатели также используют квадрокоптеры для оценки ситуации.

В ГСЧС добавили, что ситуация контролируемая.

Ликвидация пожара под Киевом
Спасатель с квадрокоптером. Фото: ГСЧС
Ликвидация пожара под Киевом
Ликвидация пожара под Киевом Фото: ГСЧС
Ликвидация пожара под Киевом
Ликвидация пожара под Киевом Фото: ГСЧС

Напомним, 14 мая пожарные в Тернополе ликвидировали пожар в складских помещениях после российского обстрела. Они использовали роботизированную систему пожаротушения.

Также мы писали, что 8 мая в селе Мусийки Иванковской громады Киевской области произошел пожар в жилом доме. На момент возгорания в нем находились шесть детей и их отец. В результате трагедии погибла девочка.

Добавим, вечером 9 апреля в Обуховском районе Киевской области вспыхнул пожар в жилом доме. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

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