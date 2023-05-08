У Київській області сталася пожежа в житловому будинку: загинула дитина

Будинок, в якому сталася пожежа. Фото: t.me/andrii_nebytov

Сьогодні, 8 травня, у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа в житловому будинку. На момент загоряння в ньому перебували шестеро дітей та їхній батько. Внаслідок трагедії загинула дівчинка.

Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"7-річна дівчинка загинула в палаючому будинку Вишгородському районі", — повідомив Нєбитов.

За його словами, дитина загинула внаслідок отруєння чадним газом. Ймовірною причиною пожежі стала несправність електромережі.

Начальник поліції Київської області додав, що на місце події прибули поліція та ДСНС.

Нагадаємо, під час атаки на Київ у ніч проти 8 травня уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку та злітну смугу Жулян, є постраждалі.

Також ми писали, що російські окупаційні війська намагалися завдати чергового удару по Україні, зокрема, по Києву, однак сили ППО збили всі ворожі цілі. Проте уламки безпілотників пошкодили міські будівлі та автівки. Постраждали також пʼятеро людей.

Додамо, Віталій Кличко заявив, нічна атака на Київ була наймасовішою за весь час повномасштабної війни.