Под КГГА вышли на протест инвесторы Киевгорстроя и Укрстроя

Протест под КГГА. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 30 ноября, под Киевскую городскую государственную администрацию пришли инвесторы Киевгорстроя и Укрстроя. Они устроили митинг и требуют возобновления строительства своих ЖК, ведь вложили деньги в застройку.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг под КГГА

Компания уверяет, что ей не хватает денег на достройку переданных объектов от Укрстроя, поэтому просят финансирование у Кабмина. Однако работа пока приостановлена.

Депутат Киевсовета Лилия Пашинна рассказала, что в заложниках оказались 40 тысяч человек. По ее словам, о проблемах с Киевгорстроем местные власти знают давно. Она отметила, что по работе компании уже создавали временную контрольную комиссию, но и к ее выводам есть вопросы.

"Сочувствую людям и считаю, что это должно быть волевое решение городского головы — уволить руководителя Киевгорстроя Игоря Кушнира и всех членов Наблюдательного совета. Хороший менеджмент точно наведет там порядок. Ведь возможности у компании действительно есть, у них есть активы. Просто им проще просить деньги в Кабмина", — подчеркнула Пашинна.

Что говорит Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии КиевInfo отреагировал на митинг под КГГА.

"Это наша задача для того, чтобы каждый инвестор не остался с проблемой и получил свою квартиру", — подчеркнул он.

Столичный мэр отметил, что на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит отчет комиссии о состоянии строительства и представит его общественности.

Напомним, киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны 20 ноября по результатам тендера заказал ООО "Альфа индастриал констракшн" ремонт госпиталя на сумму 52 млн грн. Работы должны быть завершены до конца 2024 года.

Также мы писали, что в Киеве расследуют возможную кражу государственных средств во время ремонта дороги в Соломенском районе. ЧП "КИЇВШЛЯХБУД", которое выполняло работы, могло подделать акты выполненного ремонта, где завысило стоимость асфальтобетонной смеси на 4,6 млн грн.