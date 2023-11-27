Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві замінили головний прапор, який порвався через вітер arrow

У Києві замінили головний прапор, який порвався через вітер

27 листопада 2023 14:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві замінили головний прапор, який порвався через вітер
Змінене полотнище найбільшого прапора України. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві вже замінили полотнище головного прапора України. Попередній пошкодила негода, а саме сильний вітер, через що стяг зняли з флагштоку. 

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Головний прапор України пошкодила негода

Як відомо, під час негоди стяг дещо приспустили з флагштоку, як зазвичай це роблять. У той же час, пориви вітру були настільки сильними, що розірвали полотнище навпіл. 

Пошкоджений прапор у Києві
Такий вигляд мав пошкоджений прапор. Фото: соцмережі

Через це у КМДА повідомили, що знімають прапор та замінять його тоді, коли це дозволять зробити погодні умови. Втім, вже за декілька годин новий синьо-жовтий стяг замайорів над столицею. 

Варто додати, що споруда флагштока є найбільшою в Україні. Його висота становить майже 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

Наслідки негоди у Києві

Нагадаємо, вранці 27 жовтня у Києві через сильну хуртовину та снігопади оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки. У столиці сильний вітер 22 м/с та снігові замети, а на дорогах ожеледиця. 

У той же час внаслідок негоди ціни на столичне таксі зросли вдвічі, а то й більше. Ціни з лівого на правий беріг стартують з 300-400 грн, а досягають 700 грн і вище.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

19:12 Україна не може виконати вимоги польських перевізників — стала відомою причина

Актуальне по темі