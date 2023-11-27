У Києві замінили головний прапор, який порвався через вітер

Змінене полотнище найбільшого прапора України. Фото: Суспільне

У Києві вже замінили полотнище головного прапора України. Попередній пошкодила негода, а саме сильний вітер, через що стяг зняли з флагштоку.

Про це повідомляє Суспільне.

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Головний прапор України пошкодила негода

Як відомо, під час негоди стяг дещо приспустили з флагштоку, як зазвичай це роблять. У той же час, пориви вітру були настільки сильними, що розірвали полотнище навпіл.

Такий вигляд мав пошкоджений прапор. Фото: соцмережі

Через це у КМДА повідомили, що знімають прапор та замінять його тоді, коли це дозволять зробити погодні умови. Втім, вже за декілька годин новий синьо-жовтий стяг замайорів над столицею.

Варто додати, що споруда флагштока є найбільшою в Україні. Його висота становить майже 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

Наслідки негоди у Києві

Нагадаємо, вранці 27 жовтня у Києві через сильну хуртовину та снігопади оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки. У столиці сильний вітер 22 м/с та снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

У той же час внаслідок негоди ціни на столичне таксі зросли вдвічі, а то й більше. Ціни з лівого на правий беріг стартують з 300-400 грн, а досягають 700 грн і вище.