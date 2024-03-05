Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві викрили керівника товариства, який постачав запчастини до залізниці РФ arrow

У Києві викрили керівника товариства, який постачав запчастини до залізниці РФ

5 березня 2024 22:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві викрили керівника товариства, який постачав запчастини до залізниці РФ
Російська залізниця. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві викрили керівника українського товариства, який постачав запчастини до систем залізничного транспорту Росії. Йому оголосили підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у вівторок, 5 березня.

Читайте також:

Постачання запчастин до систем залізничного транспорту РФ

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру  громадянину за фактом пособництва державі-агресору", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний — це керівник українського товариства, що тісно співпрацювало з російським підприємством до повномасштабного вторгнення РФ до України.  

Після заборони ведення господарської діяльності з компаніями Росії, з метою отримання прибутку, фігурант взяв на себе фактичне управління російською компанією в дистанційному режимі.

Чоловік керував виробничою та фінансово-господарською діяльністю підприємства РФ. Фігурант надавав вказівки щодо постачання товарно-матеріальних цінностей та їх розміщення, контролював закупівлі та їх оплату.  

"За пособництва підозрюваного підприємство постачало на потреби країни-агресора комплектуючі до систем залізничного транспорту та спецтехніки, у тому числі на російську залізницю, яка є основним логістичним засобом доставки ворожої військової техніки та боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

null
Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві викрили злочинне угруповання, яке привласнило віртуальні гроші українців під виглядом криптовалютної біржі. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Також у Києві правоохоронці затримали та скерували до суду обвинувальний акт проти зловмисників, які вчинили розбій, грабежі та катували людей під виглядом поліцейських. Їм загрожує до 15 років ув’язнення. 

росія
Київ
росіяни
Україна
поїзди
прокуратура
підозра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець