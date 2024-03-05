У Києві викрили керівника товариства, який постачав запчастини до залізниці РФ

Російська залізниця. Фото: росЗМІ

У Києві викрили керівника українського товариства, який постачав запчастини до систем залізничного транспорту Росії. Йому оголосили підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у вівторок, 5 березня.

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"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину за фактом пособництва державі-агресору", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний — це керівник українського товариства, що тісно співпрацювало з російським підприємством до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Після заборони ведення господарської діяльності з компаніями Росії, з метою отримання прибутку, фігурант взяв на себе фактичне управління російською компанією в дистанційному режимі.

Чоловік керував виробничою та фінансово-господарською діяльністю підприємства РФ. Фігурант надавав вказівки щодо постачання товарно-матеріальних цінностей та їх розміщення, контролював закупівлі та їх оплату.

"За пособництва підозрюваного підприємство постачало на потреби країни-агресора комплектуючі до систем залізничного транспорту та спецтехніки, у тому числі на російську залізницю, яка є основним логістичним засобом доставки ворожої військової техніки та боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві викрили злочинне угруповання, яке привласнило віртуальні гроші українців під виглядом криптовалютної біржі. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Також у Києві правоохоронці затримали та скерували до суду обвинувальний акт проти зловмисників, які вчинили розбій, грабежі та катували людей під виглядом поліцейських. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.