Подопечные Кличка переплатили 3,5 млн грн на ремонт мостов и развязок в Киеве

Следственные действия работников прокуратуры. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевавтодормост". В результате профессиональной халатности во время ремонта столичных мостов и развязок было потеряно 3,5 миллиона гривен.

Об этом в прокуратуре сообщили во вторник, 19 марта.

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Прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору и главному инженеру КП "Киевавтодоргород" по факту служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.

Следствие установило, что КП "Киевавтодормост" и частное предприятие еще в 2022 году заключили договор подряда на выполнение аварийных, восстановительных работ по замене гидроизоляции на Северном и Южном мостах. Также восстанавливать собирались эстакады и транспортные развязки в Киеве.

Следственные действия работников прокуратуры. Фото: Киевская городская прокуратура

В дальнейшем на то время и.о. директор КП не проверил соответствие проведенных работ сметной документации. Это привело к следующим последствиям:

при выполнении работ подрядчик использовал материалы, не предусматриваемые договором и тендерной документацией. Это привело к удорожанию стоимости проекта;

в акты приемки выполненных строительных работ включили дополнительные работы, не предусмотренные сметой и договором, что также привело к дополнительным расходам.

При этом чиновник подписал справки о стоимости строительных работ и платежных поручениях. Что касается главного инженера, то он подписал акты приемки выполненных строительных работ.

В результате указанных действий Киеву был нанесен ущерб более чем на 3,5 миллиона гривен.

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