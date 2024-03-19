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Подопечные Кличка переплатили 3,5 млн грн на ремонт мостов и развязок в Киеве

19 марта 2024 11:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Подопечные Кличка переплатили 3,5 млн грн на ремонт мостов и развязок в Киеве
Следственные действия работников прокуратуры. Фото: Киевская городская прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Киевская прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевавтодормост". В результате профессиональной халатности во время ремонта столичных мостов и развязок было потеряно 3,5 миллиона гривен.

Об этом в прокуратуре сообщили во вторник, 19 марта.

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Прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору и главному инженеру КП "Киевавтодоргород" по факту служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.

Следствие установило, что КП "Киевавтодормост" и частное предприятие еще в 2022 году заключили договор подряда на выполнение аварийных, восстановительных работ по замене гидроизоляции на Северном и Южном мостах. Также восстанавливать собирались эстакады и транспортные развязки в Киеве.

следственные действия
Следственные действия работников прокуратуры. Фото: Киевская городская прокуратура

В дальнейшем на то время и.о. директор КП не проверил соответствие проведенных работ сметной документации. Это привело к следующим последствиям:

  • при выполнении работ подрядчик использовал материалы, не предусматриваемые договором и тендерной документацией. Это привело к удорожанию стоимости проекта;
  • в акты приемки выполненных строительных работ включили дополнительные работы, не предусмотренные сметой и договором, что также привело к дополнительным расходам.

При этом чиновник подписал справки о стоимости строительных работ и платежных поручениях. Что касается главного инженера, то он подписал акты приемки выполненных строительных работ.

В результате указанных действий Киеву был нанесен ущерб более чем на 3,5 миллиона гривен.

Ранее мы сообщали, что коммунальное предприятие "Информатика" Киевсовета потратило 448,43 миллиона гривен на оборудование для управления освещением столицы. В этом году будет поставлено 196 щитов "ЩКВО250".

Ремонт проблемного тоннеля между станциями киевского метрополитена "Лыбидская" и "Демеевская" могут завершить до конца лета. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, завершение работ ожидается четко по графику.

Виталий Кличко
Киев
мост
ремонт
дороги
чиновники
прокуратура

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