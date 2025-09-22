Вбивство у фунікулері в Києві — обвинувачений отримав довічне ув'язнення

Обвинувачений у вбивстві підлітка в фунікулері. Фото: Новини.LIVE

Шевченківський районний суд Києва 22 вересня оголосив вирок для колишнього співробітника Управління державної охорони (УДО) Артема Косова. Його визнали винним у вбивстві підлітка Максима Матерухіна у столичному фунікулері та засудили до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

Реклама

Читайте також:

Вирок для Артема Косова

Сьогодні на чергове судове засідання зібралися рідні та знайомі загиблого Максима Матерухіна. Усі чекали "справедливого вироку" для обвинуваченого.

В результаті Артема Косова засудили до довічного ув'язнення. За даними слідства, ексспівробітник УДО в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув підлітка на вікно під час суперечки. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Нагадаємо, 17 вересня Артем Косов вперше визнав свою провину. За його словами, він не ставив вбивство собі за мету.

Водночас у прокуратурі заявляли, що лише довічне ув'язнення буде справедливим вироком. Правоохоронці наголошували, що щире каяття не може пом'якшити рішення.