Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
Головна Київ Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок

Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 15:24
Вбивство у фунікулері в Києві — обвинувачений отримав довічне ув'язнення
Обвинувачений у вбивстві підлітка в фунікулері. Фото: Новини.LIVE

Шевченківський районний суд Києва 22 вересня оголосив вирок для колишнього співробітника Управління державної охорони (УДО) Артема Косова. Його визнали винним у вбивстві підлітка Максима Матерухіна у столичному фунікулері та засудили до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду. 

Реклама
Читайте також:

Вирок для Артема Косова

Сьогодні на чергове судове засідання зібралися рідні та знайомі загиблого Максима Матерухіна. Усі чекали "справедливого вироку" для обвинуваченого. 

В результаті Артема Косова засудили до довічного ув'язнення. За даними слідства, ексспівробітник УДО в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув підлітка на вікно під час суперечки. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Нагадаємо, 17 вересня Артем Косов вперше визнав свою провину. За його словами, він не ставив вбивство собі за мету.

Водночас у прокуратурі заявляли, що лише довічне ув'язнення буде справедливим вироком. Правоохоронці наголошували, що щире каяття не може пом'якшити рішення.

Київ суд вбивство підлітки судові рішення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації