Убийство в фуникулере в Киеве — обвиняемый получил пожизненное заключение

Обвиняемый в убийстве подростка в фуникулере. Фото: Новини.LIVE

Шевченковский районный суд Киева 22 сентября огласил приговор для бывшего сотрудника Управления государственной охраны (УГО) Артема Косова. Его признали виновным в убийстве подростка Максима Матерухина в столичном фуникулере и приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Приговор для Артема Косова

Сегодня на очередное судебное заседание собрались родные и знакомые погибшего Максима Матерухина. Все ждали "справедливого приговора" для обвиняемого.

В результате Артема Косова приговорили к пожизненному заключению. По данным следствия, экс-сотрудник УГО в состоянии алкогольного и наркотического опьянения толкнул подростка на окно во время спора. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Напомним, 17 сентября Артем Косов впервые признал свою вину. По его словам, он не ставил убийство своей целью.

В то же время в прокуратуре заявляли, что только пожизненное заключение будет справедливым приговором. Правоохранители отмечали, что искреннее раскаяние не может смягчить решение.