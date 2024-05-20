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Загубився за 90 км від дому — на Київщині поліція розшукала підлітка

20 травня 2024 15:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Загубився за 90 км від дому — на Київщині поліція розшукала підлітка
Знайдений підліток з правоохоронцем. Фото: поліція Київщини
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві підліток спробував утекти з дому, проте працівники поліції зуміли знайти його. При цьому утікач був виявлений у родичів за 90 км від століиці.

Про це повідомили у поліції Києва у понеділок, 20 травня.

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Підліток утік з дому

У Києві за допомогою до працівників поліції звернулася мешканка Дніпровського району. Жінка повідомила, що її 15-річний син пішов з дому та не виходить на зв’язок. За її словами, хлопець написав матері смс-повідомлення та пообіцяв повернутись наступного дня, проте не зробив цього. Свій телефон хлопець надіслав матері поштою.
 
"До розшуку неповнолітнього негайно приступили працівники ювенальної превенції, оперативники та дільничні офіцери поліції.  Правоохоронці з’ясували, що хлопець виїхав за межі міста Києва до своїх знайомих", — повідомили в поліції.

Спільно зі співробітниками поліції Київської області поліцейські розшукали підлітка у місті Біла Церква. Юнак пояснив свої дії тим, що залишився у знайомих щоб відпочити та розважитись.
 
Правоохоронці провели профілактичну бесіду з неповнолітнім задля недопущення подібних випадків у майбутньому.

Раніше ми повідомляли, що у Голосіївському районі затримали зловмисницю, яка вкрала сумку у перехожої та втекла. Згодом вона також намагалася втекти з грошима відвідувачки ресторану.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва чоловік з ножем скоїв розбійний напад на салон краси. Його знайшли правоохоронці та повідомили про підозру.

Київ
підлітки
поліція
Україна
розшук

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