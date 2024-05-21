Поджег квартиру на девятом этаже — в Киеве задержали злоумышленника

Правоохранители патрулируют город. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Киеве правоохранители сообщили мужчине о подозрении в поджоге квартиры. Для совершения этого преступления подозревать использовал легковоспламеняющуюся смесь и две автомобильные шины.

Об этом сообщила полиция Киева в субботу, 21 мая.

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В полиции сообщили, что на линию 102 поступило сообщение от жителей одного из столичных домов в Святошинском районе о том, что неизвестный мужчина совершил поджог входной двери в квартиру на девятом этаже. Следственно-оперативная группа, медики и сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия.



В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершению этого преступления причастен 38-летний уроженец Киевской области. Злоумышленник приехал в дом с двумя автомобильными шинами, зашел в подъезд и, убедившись, что рядом никого нет, облил их легковоспламеняющимся веществом и поджег. Оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его.



Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мотив содеянного будут выяснять правоохранители в рамках следствия. Палию грозит до десяти лет лишения свободы.

Поврежденное поджогом помещение. Фото: Национальная полиция

Поджигатель при совершении преступления. Фото: Национальная полиция

Задержание поджигателя. Фото: Национальная полиция

Одежда, в которой было совершено преступление. Фото: Национальная полиция

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В Киеве подросток попытался скрыться из дома, однако сотрудники полиции сумели найти его. При этом беглец был обнаружен у родственников в 90 км от столицы.