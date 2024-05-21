Поджег квартиру на девятом этаже — в Киеве задержали злоумышленника
В Киеве правоохранители сообщили мужчине о подозрении в поджоге квартиры. Для совершения этого преступления подозревать использовал легковоспламеняющуюся смесь и две автомобильные шины.
Об этом сообщила полиция Киева в субботу, 21 мая.
Скоев поджог у входной двери
В полиции сообщили, что на линию 102 поступило сообщение от жителей одного из столичных домов в Святошинском районе о том, что неизвестный мужчина совершил поджог входной двери в квартиру на девятом этаже. Следственно-оперативная группа, медики и сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия.
В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершению этого преступления причастен 38-летний уроженец Киевской области. Злоумышленник приехал в дом с двумя автомобильными шинами, зашел в подъезд и, убедившись, что рядом никого нет, облил их легковоспламеняющимся веществом и поджег. Оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мотив содеянного будут выяснять правоохранители в рамках следствия. Палию грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Оболонском районе Киева в ночь на среду, 15 мая, начальник отдела Государственного научно-исследовательского института авиации стрелял с балкона квартиры из наградного оружия. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве подросток попытался скрыться из дома, однако сотрудники полиции сумели найти его. При этом беглец был обнаружен у родственников в 90 км от столицы.
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