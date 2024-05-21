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Поджег квартиру на девятом этаже — в Киеве задержали злоумышленника

21 мая 2024 13:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Поджег квартиру на девятом этаже — в Киеве задержали злоумышленника
Правоохранители патрулируют город. Фото иллюстративное: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве правоохранители сообщили мужчине о подозрении в поджоге квартиры. Для совершения этого преступления подозревать использовал легковоспламеняющуюся смесь и две автомобильные шины.

Об этом сообщила полиция Киева в субботу, 21 мая.

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В полиции сообщили, что на линию 102 поступило сообщение от жителей одного из столичных домов в Святошинском районе о том, что неизвестный мужчина совершил поджог входной двери в квартиру на девятом этаже. Следственно-оперативная группа, медики и сотрудники ГСЧС выехали на место происшествия.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершению этого преступления причастен 38-летний уроженец Киевской области. Злоумышленник приехал в дом с двумя автомобильными шинами, зашел в подъезд и, убедившись, что рядом никого нет, облил их легковоспламеняющимся веществом и поджег. Оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мотив содеянного будут выяснять правоохранители в рамках следствия. Палию грозит до десяти лет лишения свободы.

поджог в Киев
Поврежденное поджогом помещение. Фото: Национальная полиция
поджог в Киеве
Поджигатель при совершении преступления. Фото: Национальная полиция
поджог в Киеве
Задержание поджигателя. Фото: Национальная полиция
поджог в Киеве
Одежда, в которой было совершено преступление. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что в Оболонском районе Киева в ночь на среду, 15 мая, начальник отдела Государственного научно-исследовательского института авиации стрелял с балкона квартиры из наградного оружия. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве подросток попытался скрыться из дома, однако сотрудники полиции сумели найти его. При этом беглец был обнаружен у родственников в 90 км от столицы.

Киев
пожар
ГСЧС
полиция
поджог

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