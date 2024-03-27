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Підпалив телекомунікаційну шафу в будинку у Києві — зловмиснику висунули підозру

27 березня 2024 09:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Підпалив телекомунікаційну шафу в будинку у Києві — зловмиснику висунули підозру
Затриманий чоловік, що підпалив телекомунікаційну шафу. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві чоловік підпалив телекомунікаційну шафу в будинку. Він вирішив це зробити через сварку з сусідами, щоб помститися їм. Поліція розшукала зловмисника та висунула йому підозру за фактом умисного знищення або пошкодження чужого майна.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram в середу, 27 березня.

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Поліцейські отримали повідомлення про те, що в одній з багатоповерхівок виникло загоряння. З'ясувалося, що на спільному коридорі будинку загорівся електричний щиток. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу і уникнули поширення займання.

Знищена телекомунікаційна шафа
Знищена телекомунікаційна шафа. Фото: Нацполіція

"На місці події правоохоронці з’ясували, що до інциденту причетний мешканець цього ж будинку. Зловмисник скоїв підпал телекомунікаційної шафи на четвертому поверсі через конфлікт із сусідами", — йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що жителя будинку від'єднали від Інтернету через несплату послуг. Чоловік вирішив помститися сусідам і вчинив підпал. Слідчі встановили, 49-річний злочинець є уродженцем Києва.

Фігуранту оголосили про підозру за фактом умисного знищення або пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу. Зловмиснику загрожує до десяти років ув'язнення.

Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві чоловік вкрав у дівчинки велосипед, поки та була в магазині. Поліція затримала зловмисника і висунула йому підозру за фактом крадіжки. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Додамо, у Києві 38-річний чоловік жорстоко побив власну матір. Порушника вже затримали. Зловмиснику загрожує до 8 років в'язниці.

Київ
поліція
Україна
підпал
підозра
злочин

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