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Поджег телекоммуникационный шкаф в доме в Киеве — злоумышленнику выдвинули подозрение

27 марта 2024 09:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Поджег телекоммуникационный шкаф в доме в Киеве — злоумышленнику выдвинули подозрение
Задержанный мужчина, который поджег телекоммуникационный шкаф. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве мужчина поджег телекоммуникационный шкаф в доме. Он решил это сделать из-за ссоры с соседями, чтобы отомстить им. Полиция разыскала злоумышленника и выдвинула ему подозрение по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в среду, 27 марта.

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Полицейские получили сообщение о том, что в одной из многоэтажек возникло возгорание. Выяснилось, что в общем коридоре дома загорелся электрический щиток. Пожарные оперативно ликвидировали пожар и избежали распространения возгорания.

Уничтоженный телекоммуникационный шкаф
Уничтоженный телекоммуникационный шкаф. Фото: Нацполиция

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что к инциденту причастен житель этого же дома. Злоумышленник совершил поджог телекоммуникационного шкафа на четвертом этаже из-за конфликта с соседями", — говорится в сообщении.

Стало известно, что жителя дома отключили от Интернета из-за неуплаты услуг. Мужчина решил отомстить соседям и совершил поджог. Следователи установили, 49-летний преступник является уроженцем Киева.

Фигуранту объявили о подозрении по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.

Скриншот сообщения полиции
Скриншот сообщения полиции

Напомним, в Киеве мужчина украл у девочки велосипед, пока та была в магазине. Полиция задержала злоумышленника и выдвинула ему подозрение по факту кражи. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Добавим, в Киеве 38-летний мужчина жестоко избил свою мать. Нарушитель уже задержан. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Киев
полиция
Украина
поджог
подозрение
преступление

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