В Киеве подрядчик присвоил 1,2 млн грн - что известно

Подрядчик присвоил 1,2 млн во время ремонта в школе Киева
В Киеве присвоили 1,2 млн гривен при монтаже игровой площадки для детской спортивной школы. Подрядчику сообщено о подозрении.
Об этом информирует Киевская городская прокуратура.
Подрядчик присвоил 1,2 млн во время монтажа площадки для школы
По информации прокуратуры, директор детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта КГГА, заключил с подозреваемым договор о приобретении и монтаже игровой площадки с футбольным полем и санитарно-бытовыми помещениями на общую сумму более 3 млн гривен.
Однако согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость установленной площадки и обустроенных помещений составляет около 1,8 млн гривен. То есть территориальной общине нанесен ущерб в размере более 1,2 млн гривен.
Следовательно, под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении руководителю предприятия-подрядчика по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств при обустройстве площадки с футбольным полем для спортивной школы (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Отметим, ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы.
Напомним, что заместителя директора КП "Киевводфонд" и двух руководителей подрядных компаний обвиняют в растрате почти 500 тысяч гривен при строительстве артезианской скважины на Оболони.
Также ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить директора подрядной компании и инженера по техническому надзору, которых обвиняют в завышении стоимости ремонта школьного укрытия.
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