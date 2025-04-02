В Киеве подрядчик присвоил 1,2 млн грн - что известно

Мужчина в наручниках держит средства. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве присвоили 1,2 млн гривен при монтаже игровой площадки для детской спортивной школы. Подрядчику сообщено о подозрении.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

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Подрядчик присвоил 1,2 млн во время монтажа площадки для школы

По информации прокуратуры, директор детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта КГГА, заключил с подозреваемым договор о приобретении и монтаже игровой площадки с футбольным полем и санитарно-бытовыми помещениями на общую сумму более 3 млн гривен.

Однако согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость установленной площадки и обустроенных помещений составляет около 1,8 млн гривен. То есть территориальной общине нанесен ущерб в размере более 1,2 млн гривен.

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры/Facebook

Следовательно, под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении руководителю предприятия-подрядчика по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств при обустройстве площадки с футбольным полем для спортивной школы (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Отметим, ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы.

Напомним, что заместителя директора КП "Киевводфонд" и двух руководителей подрядных компаний обвиняют в растрате почти 500 тысяч гривен при строительстве артезианской скважины на Оболони.

Также ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить директора подрядной компании и инженера по техническому надзору, которых обвиняют в завышении стоимости ремонта школьного укрытия.