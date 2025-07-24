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Головна Київ Підтоплення метро Києва — генпрокурор розкрив деталі справи

Підтоплення метро Києва — генпрокурор розкрив деталі справи

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 12:27
Підтоплення метро Києва — очікуються результати експертиз
Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що очікує результатів експертиз у справі про підтоплення тунелів метро Києва. За його словами, підозри отримали більшість фігурантів.

Про це пише Укрінформ.

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"Щодо підтоплення метро, то повідомлення про підозру отримали вже більшість фігурантів, встановлені збитки від їх бездіяльності", — сказав Кравченко.

Він зазначив, що велика кількість посадовців, які відповідали саме за цей напрямок роботи, знали про ймовірне підтоплення, але не вжили заходів для недопущення цього. Наразі триває розслідування справи.

За словами Генпрокурора, проведення судово-економічної та гірничої спеціальної експертиз може надати всі відповіді щодо такого випадку в метро. 

Нагадаємо, Київська прокуратура оголосила підозру посадовцю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості, що спричинило руйнування тунелю у метро.

Раніше Руслан Кравченко також заявляв, що посадовці КМДА нібито знали про руйнування метро, але приховували це.

Київ метро підозра Руслан Кравченко метрополітен
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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