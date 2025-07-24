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Главная Киев Подтопление метро Киева — генпрокурор раскрыл детали дела

Подтопление метро Киева — генпрокурор раскрыл детали дела

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 12:27
Подтопление метро Киева - ожидаются результаты экспертиз
Генеральный прокурор Руслан Кравченко. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, что ожидаются результаты экспертиз по делу о подтоплении тоннелей метро Киева. По его словам, подозрения получили большинство фигурантов.

Об этом пишет Укринформ.

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"Относительно подтопления метро, то сообщение о подозрении получили уже большинство фигурантов, установлены убытки от бездействия", — сказал Кравченко.

Он отметил, что большое количество должностных лиц, которые отвечали именно за это направление работы, знали о вероятном подтоплении, но не приняли меры для недопущения этого. Сейчас продолжается расследование дела.

По словам Генпрокурора, проведение судебно-экономической и горной специальной экспертиз может предоставить все ответы относительно такого случая в метро.

Напомним, Киевская прокуратура объявила подозрение должностному лицу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в служебной халатности, что повлекло разрушение тоннеля в метро.

Ранее Руслан Кравченко также заявлял, что чиновники КГГА якобы знали о разрушении метро, но скрывали это.

Киев метро подозрение Руслан Кравченко метрополитен
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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