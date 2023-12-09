Подтопление метро в Киеве — в МВД анонсировали изменения в дорожном движении

Закрытая станция метро в Киеве. Фото: kyivcity

В Киеве произойдут изменения в организации дорожного движения на самых загруженных участках дорог. Такое решение приняли на фоне закрытия станций метро из-за подтопления.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Изменения на дорогах Киева

Сегодня, 9 декабря, состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве.

Как отметил Клименко, в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Поэтому дорожное движение может значительно усложниться.

"Поэтому внес предложение, поддержанное во время заседания комиссии: внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы", — говорится в сообщении.

Для увеличения пропускной способности общественного транспорта Министр предложил отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора, перенести остановки общественного транспорта и изменить некоторые дорожные знаки.

Также будут работать усиленные патрули.

"Подробнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции. Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, убежден, предупредят транспортный коллапс в столице", — добавил Клименко.

Скриншот поста Клименко

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

Однако станции пришлось закрыть уже 8 декабря — между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, соответственно вода начала затапливать пути.