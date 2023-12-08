Підтоплення метро в Києві — Шмигаль скликає надзвичайну комісію
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скликає на завтра, 9 грудня, екстрене засідання Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це пов'язано із сьогоднішньою аварією на Оболонсько-Теремківській лінії столичного метро.
Про це він написав в Telegram.
Уряд вживає заходів
"Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення — як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей", — написав прем'єр.
За його словами, сьогодні через дії або бездіяльність міської влади виникла руйнівна загроза для метрополітену, що матиме безпосередній вплив на безпеку містян.
Політик доручив провести завтра засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В ній візьмуть участь:
- віцепрем’єр-міністр Олександра Кубракова;
- міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;
- голова Мінстратегпрому Олександр Камишин;
- т.в.о. голови ДСНС Володимир Демчук;
- начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.
"Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання", — додав Шмигаль.
Голова уряду каже: головне завдання — оперативно дати оцінку ситуації та вжити всіх заходів, аби ситуація не стала гіршою.
"Найважливіше — убезпечити життя та здоров’я людей та уникнути транспортного колапсу в столиці", — зазначив він.
Нагадаємо, що раніше Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену. Натомість мер Києва Віталій Кличко запнувся в прямому етері, коментуючи ремонтні роботи в столичному метрополітені.
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