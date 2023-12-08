Підтоплення метро в Києві — Шмигаль скликає надзвичайну комісію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ілюстративне фото: соцмережі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скликає на завтра, 9 грудня, екстрене засідання Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це пов'язано із сьогоднішньою аварією на Оболонсько-Теремківській лінії столичного метро.

Про це він написав в Telegram.

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"Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення — як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей", — написав прем'єр.

За його словами, сьогодні через дії або бездіяльність міської влади виникла руйнівна загроза для метрополітену, що матиме безпосередній вплив на безпеку містян.

Пост Шмигаля. Джерело: Тelegram

Політик доручив провести завтра засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В ній візьмуть участь:

віцепрем’єр-міністр Олександра Кубракова;

міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;

голова Мінстратегпрому Олександр Камишин;

т.в.о. голови ДСНС Володимир Демчук;

начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

"Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання", — додав Шмигаль.

Голова уряду каже: головне завдання — оперативно дати оцінку ситуації та вжити всіх заходів, аби ситуація не стала гіршою.

"Найважливіше — убезпечити життя та здоров’я людей та уникнути транспортного колапсу в столиці", — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену. Натомість мер Києва Віталій Кличко запнувся в прямому етері, коментуючи ремонтні роботи в столичному метрополітені.