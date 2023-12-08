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Подтопление метро в Киеве — Шмыгаль созывает чрезвычайную комиссию

8 декабря 2023 23:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Подтопление метро в Киеве — Шмыгаль созывает чрезвычайную комиссию
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созывает на завтра, 9 декабря, экстренное заседание Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Это связано с сегодняшней аварией на Оболонско-Теремковской линии столичного метро.

Об этом он написал в Telegram.

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"Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение — как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей", — написал премьер.

По его словам, сегодня из-за действий или бездействий городских властей, возникла разрушительная угроза для метрополитена, что будет оказывать непосредственное влияние на безопасность горожан.

Подтопление метро в Киеве — Шмигаль созывает чрезвычайную комиссию
Пост Шмыгаля. Источник: Telegram

Политик поручил провести завтра заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В ней примут участие:

  • вице-премьер-министр Александра Кубракова;
  • министр внутренних дел Игорь Клименко;
  • глава Минстратегпрома Александр Камышин;
  • и.о. главы ГСЧС Владимир Демчук;
  • начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"Ожидаем также присутствие председателя КГГА Виталия Кличко с детальным докладом по этому вопросу", — добавил Шмыгаль.

Глава правительства говорит: главная задача — оперативно дать оценку ситуации и принять все меры, чтобы ситуация не стала хуже.

"Самое важное — обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в столице", — отметил он.

Напомним, ранее Подольская окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко запнулся в прямом эфире, комментируя ремонтные работы в столичном метрополитене.

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