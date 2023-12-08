Подтопление метро в Киеве — Шмыгаль созывает чрезвычайную комиссию
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созывает на завтра, 9 декабря, экстренное заседание Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Это связано с сегодняшней аварией на Оболонско-Теремковской линии столичного метро.
Об этом он написал в Telegram.
Правительство принимает меры
"Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение — как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей", — написал премьер.
По его словам, сегодня из-за действий или бездействий городских властей, возникла разрушительная угроза для метрополитена, что будет оказывать непосредственное влияние на безопасность горожан.
Политик поручил провести завтра заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. В ней примут участие:
- вице-премьер-министр Александра Кубракова;
- министр внутренних дел Игорь Клименко;
- глава Минстратегпрома Александр Камышин;
- и.о. главы ГСЧС Владимир Демчук;
- начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.
"Ожидаем также присутствие председателя КГГА Виталия Кличко с детальным докладом по этому вопросу", — добавил Шмыгаль.
Глава правительства говорит: главная задача — оперативно дать оценку ситуации и принять все меры, чтобы ситуация не стала хуже.
"Самое важное — обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в столице", — отметил он.
Напомним, ранее Подольская окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко запнулся в прямом эфире, комментируя ремонтные работы в столичном метрополитене.
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