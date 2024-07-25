Аварія в метро у Києві — посадовця Київського метрополітену відправили під домашній арешт

Затриманий посадовець. Фото: t.me/gunpKyiv

Тимчасового виконувача обов'язків начальника "Київського метрополітену" відправили під цілодобий домашній арешт. Його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до масштабної аварії у метрополітені.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 25 липня.

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Деталі справи

У поліції розповіли, що окрім начальника метрополітену, серед підозрюваних — начальник служби колії, тунельних споруд і будівель. Запобіжний захід щодо нього буде обрано згодом.

За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками київського метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

Що передувало

Правоохоронці нагадали, що у грудні 2023 року між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" сталося підтоплення тунелів та просідання ґрунту над ним. Аварія спричинила тимчасове обмеження руху потягів на декількох станціях "синьої гілки" та повне закриття окремих станцій.

"Слідством було встановлено, що руйнування елементів споруди тунелю метрополітену тривало упродовж близько 14 років, а вказані службові особи, усвідомлюючи можливість настання тяжких наслідків від експлуатації тунелю — приховували факти критичного стану. Відтак, у грудні 2023 року між станціями "Деміївська" — "Либідська" сталося аварійне підтоплення тунелю та просідання ґрунту над ним", — йдеться у повідомленні.

Яких збитків зазнала столиця

Так, внаслідок проблем із метро, "Київпастранс" було вимушено запустити тимчасові маршрути наземного транспорту, а це завдало територіальній громаді Києва збитків, на суму понад 138,5 млн грн. Водночас "Київський метрополітен" зазнав збитків на суму майже 26 млн грн.

Нагадаємо, прокуратура назвала офіційну причину руйнування тунелю київського метро. За даними правоохоронців, до руйнації призвела його неналежна експлуатація.

Водночас мер Києві Віталій Кличко заявив, що "синя гілка" метро має повноцінно запрацювати вже у вересні. Він наголосив, що робиться все, аби якомога швидше відновити рух потягів у метрополітені на ділянці "Либідська" — "Деміївська"