Посадовців київського метро підозрюють у службовій недбалості

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

У Києві посадовцям метрополітену повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, вони не проводили огляд тунелів, що призвело до потрапляння води на перегоні між станціями "Деміївська" та "Либідьска".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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У відомстві уточнили, що мова йде про двох посадовців КП "Київський метрополітен" — головного інженера та начальника служби колії, тунельних споруд і будівель. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

Зокрема, неналежне виконання обов'язків працівниками столичного метро призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальше підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

Як повідомляється, підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами. Внаслідок цього вода потрапила до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" — "Либідська". Окрім того, це призвело до появи утворень - сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Вищевказані фактори призвели до поступового руйнування окремих елементів тунелів.

Внаслідок цього, 8 грудня 2023 року столична влада зупинила рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією на відрізку між станціями метро "Либідська" та "Деміївська".

В ході досудового розслідування слідчі та прокурори провели пожежно-технічну, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи, а також екпертизи металів, речовин та сплавів.

Згідно з результатами експертиз, експлуатація тунелю метро між двома станціями є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

До того ж, через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці, з грудня 2023 року до березня 2024 року міський бюджет зазнав збитків у понад 138,5 млн гривень. КП "Київський метрополітен" також недоотримав майже 26 млн гривень доходів.

У Офісі генерального прокурора додали, що наведені суми збитків не є остаточними, оскільки ремонт тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" та його фінансування ще тривають.

Станом на зараз до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад.

Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП "Київський метрополітен" та КМДА, службова недбалість яких призвела до таких наслідків.

Нагадаємо, що за словами мера Києва Віталія Кличка, аварійна ситуація у тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. Наразі триває ремонт.

Також ми писали, що в внаслідок падіння людей на колії в метро Києва, мешканці міста пропонують облаштувати спеціальні захисні екрани для унеможливлення таких інцидентів. Кияни вже створили відповідну петицію.