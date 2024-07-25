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Подтопление тоннелей — чиновника "Киевского метрополитена" отправили под домашний арест

25 июля 2024 12:17
Катерина Османская - Редактор
Авария в метро в Киеве — чиновника Киевского метрополитена отправили под домашний арест
Задержанный чиновник. Фото: t.me/gunpKyiv
Катерина Османская - Редактор

Временного исполняющего обязанности начальника "Киевского метрополитена" отправили под круглосуточный домашний арест. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к масштабной аварии в метрополитене

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 25 июля. 

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Детали дела

В полиции рассказали, что кроме начальника метрополитена среди подозреваемых — начальник службы пути, туннельных сооружений и зданий. Мера пресечения к нему будет избрана позже. 

По данным следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей работниками киевского метрополитена привело к разгерметизации тоннеля, возникновению трещин в его стенах и дальнейшему подтоплению на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии.

Что предшествовало

Правоохранители напомнили, что в декабре 2023 между станциями метро "Демеевская" — "Лыбидская" произошло подтопление тоннелей и проседание грунта над ним. Авария повлекла за собой временное ограничение движения поездов на нескольких станциях "синей ветви" и полное закрытие отдельных станций.

"Следствием было установлено, что разрушение элементов сооружения тоннеля метрополитена продолжалось на протяжении около 14 лет, а указанные должностные лица, осознавая возможность наступления тяжких последствий от эксплуатации тоннеля — скрывали факты критического состояния. Следовательно, в декабре 2023 года между станциями "Демеевская" — "Лыбедская" произошло аварийное подтопление тоннеля и проседание грунта над ним", — говорится в сообщении. 

Какие убытки понесла столица

Так, в результате проблем с метро, "Киевпасстранс" был вынужден запустить временные маршруты наземного транспорта, а это нанесло территориальной громаде Киева ущерб, на сумму более 138,5 млн грн. В то же время "Киевский метрополитен" понес убытки на сумму почти 26 млн грн.

Напомним, прокуратура назвала официальную причину разрушения тоннеля киевского метро. По данным правоохранителей, к разрушению привела его ненадлежащая эксплуатация.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "синяя ветвь" метро должна полноценно заработать уже в сентябре. Он подчеркнул, что делается все, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов в метрополитене на участке "Лыбидская" — "Демеевская"

Киев метро автобусы подозрение

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