Руйнування тунелю метро в Києві — експерти озвучили причину

Огляд тунелю київського метрополітену. Фото: КМДА

Правоохоронці озвучили результати експертизи, які спростовують заяви КП "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями. Причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 24 липня.

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Як повідомили в прокуратурі, в рамках досудового розслідування, яким встановлюються причини підтоплення тунелів між станціями метро "Деміївська" – "Либідська", стороною обвинувачення проведено низку необхідних експертиз.



За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи, технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація. Під час досліджень якості будівництва тунелю порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено.



"Також встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проєктних та інші організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню", — розповіли в прокуратурі.



Як стверджують в прокуратурі, посадові особи КП "Київський метрополітен" не надавали результатів жодних експертиз, чи інших документів, на яких ґрунтуються їхні заяви про неякісні проєктні рішення під час будівництва тунелю між станціями метро та начебто виявлені відхилення від проєктних рішень при будівництві тунелю, що начебто і призвело до підтоплення.





Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого шляхи швидко затоплювалися водою.

У лютому начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Його обов'язки тимчасово виконуватиме головний інженер КП Віктор Вигівський.

У березні міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що підземні течії впливали на рух метро ще раніше, тому що вода потрапляла до аварійної ділянки майже з початку експлуатації. Йдеться про закриті станції синьої гілки на ремонт від "Деміївської" до "Теремків". За його словами, аварію спричинив виніс породи, а не сама вода.

Посадовцям київського метрополітену 23 липня повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, вони не проводили огляд тунелів, що призвело до потрапляння води на перегоні між станціями "Деміївська" та "Либідьска".