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Кияни пропонують встановити захисні екрани на станціях метро — петиція

29 червня 2024 17:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Загибелі в метро - у Києві просять встановити захисні екрани на станціяї
Станція метро. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У київському метрополітені почастішали випадки падіння людей під потяг. Тому мешканці міста пропонують облаштувати спеціальні захисні екрани для унеможливлення таких інцидентів.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київради.

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"Це звернення викликане збільшенням випадків потрапляння пасажирів під потяги, що призводить до травм і смертей", — йдеться у тексті петиції.

Автори зауважили, що через війну в Україні громадяни мають значне психологічне навантаження, а частина з них — перебуває у тяжкому психологічному стані, що може призводити до суїцидальних намірів. Тому такі захисні екрани у метро можуть запобігти трагічним випадкам.

"Навіть якщо людина не перебуває в тяжкому психологічному стані, існує ризик втратити рівновагу, задивившись на прибуваючий потяг", — зазначається в документі.

Також загроза існує для демобілізованих військових з фізичними обмеженнями, зокрема з ампутаціями кінцівок. Під час використання милиць вони теж можуть втратити рівновагу на перонах. Тому встановлення захисних екранів допоможе зменшити ризики для всіх категорій населення й покращить рівень безпеки у метрополітені.

Наразі петицію підписали вже 1013 людей з необхідних 6000.

Нагадаємо, вчора на станції метрополітену "Золоті ворота" на колії впала людина. Рух потягів на "зеленій" гілці тимчасово зупиняли.

Згодом рятувальники деблокували тіло жінки з-під потяга метро — її затисло під першим вагоном. 

Ще кілька днів тому на станції київського метро "Університет" під вагон поїзда впав хлопець.

Київ
українці
суїцид
метро
війна в Україні
психологічний стан
потяг

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