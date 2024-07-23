Чиновников киевского метро подозревают в служебной халатности

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В Киеве чиновникам метрополитена сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным следствия, они не проводили осмотр тоннелей, что привело к попаданию воды на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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В ведомстве уточнили, что речь идет о двух должностных лицах КП "Киевский метрополитен" — главном инженере и начальнике службы колеи, туннельных сооружений и зданий. Им инкриминируют служебную халатность, что привело к тяжелым последствиям.

В частности, ненадлежащее исполнение обязанностей работниками столичного метро привело к разгерметизации тоннеля, возникновению трещин в его стенах и дальнейшему подтоплению на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии.

Как сообщается, подозреваемые не проводили осмотр туннелей, обследования и наблюдения за ослабленными конструкциями и сооружениями. В результате вода попала в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская" — "Лыбедская". Кроме того, это привело к появлению образований — сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени. Вышеуказанные факторы привели к постепенному разрушению отдельных элементов тоннелей.

В результате 8 декабря 2023 года столичные власти остановили движение поездов Оболонско-Теремковской линией на отрезке между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская".

В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры провели пожарно-техническую, комплексную компьютерно-техническую, судебную инженерно-техническую, комиссионные строительно-техническую и экономическую экспертизы, а также экспертизы металлов, веществ и сплавов.

Согласно результатам экспертиз, эксплуатация тоннеля метро между двумя станциями является ненадлежащей и не соответствует строительным нормам и правилам.

К тому же, из-за закрытия станций метро и организации наземного движения на этом участке, с декабря 2023 года до марта 2024 года городской бюджет понес убытки в более чем 138,5 млн гривен. КП "Киевский метрополитен" также недополучил почти 26 млн гривен доходов.

В Офисе генерального прокурора добавили, что приведенные суммы ущерба не окончательны, поскольку ремонт тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" и его финансирование еще продолжаются.

В настоящее время в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточно домашнего ареста и отстранения от должностей.

В ходе следствия устанавливаются и собираются доказательства в отношении других должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и КГГА, служебная халатность которых привела к таким последствиям.

Напомним, что по словам мэра Киева Виталия Кличко, аварийная ситуация в тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" возникла из-за несоблюдения технологии во время строительства перегона 15 лет назад. Сейчас идет ремонт.

Также мы писали, что в результате падения людей на пути в метро Киева, жители города предлагают обустроить специальные защитные экраны для предотвращения таких инцидентов. Киевляне уже создали соответствующую петицию.