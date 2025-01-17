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У Києві відкрили перший параметрично спроєктований міст — фото

17 січня 2025 07:56
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві з'явився перший в Україні міст з параметричним дизайном
Міст. Фото: Instagran/archimatika
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві на території одного з житлових комплексів з'явився перший в Україні параметрично спроєктований міст. Він призначений для пішоходів, аби розділити потоки людей та автомобілів.

Про це повідомляє archimatika в Instagram.

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Міст продовжує пішохідну променаду житлового комплексу та є частиною двокілометрового пішохідного маршруту. Він призначений для розділення пішохідних й автомобільних потоків на перетині променади і проїзду.

Перший параметричний міст у Києві: нове в архітектурі столиці
Міст. Фото: Instagran/archimatika

Особливістю конструкції є те, що через просторову викривленість кожна її ділянка не схожа на іншу. Також в мості немає жодного типового елементу, оскільки всі частини "винайшли з нуля".

Сучасний дизайн моста з параметричним моделюванням у Києві
Міст. Фото: Instagran/archimatika

Автори об'єкта застосували параметричний підхід до проєктування задля оптимізації і пришвидшення розробки складної форми.

Унікальний міст із параметричним дизайном: новий об'єкт Києва
Міст. Фото: Instagran/archimatika

Нагадаємо, у Київській області відновлюють міст через річку Тетерів, який був зруйнований під час бойових дій. 

А Новини.LIVE побували на будівельному майданчику Подільсько-Воскресенського мосту та показали, що там відбувається.

Київ міст будівництво ЖК архітектура

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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