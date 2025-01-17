У Києві з'явився перший в Україні міст з параметричним дизайном

Міст. Фото: Instagran/archimatika

У Києві на території одного з житлових комплексів з'явився перший в Україні параметрично спроєктований міст. Він призначений для пішоходів, аби розділити потоки людей та автомобілів.

Про це повідомляє archimatika в Instagram.

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Міст продовжує пішохідну променаду житлового комплексу та є частиною двокілометрового пішохідного маршруту. Він призначений для розділення пішохідних й автомобільних потоків на перетині променади і проїзду.

Міст. Фото: Instagran/archimatika

Особливістю конструкції є те, що через просторову викривленість кожна її ділянка не схожа на іншу. Також в мості немає жодного типового елементу, оскільки всі частини "винайшли з нуля".

Міст. Фото: Instagran/archimatika

Автори об'єкта застосували параметричний підхід до проєктування задля оптимізації і пришвидшення розробки складної форми.

Міст. Фото: Instagran/archimatika

Нагадаємо, у Київській області відновлюють міст через річку Тетерів, який був зруйнований під час бойових дій.

А Новини.LIVE побували на будівельному майданчику Подільсько-Воскресенського мосту та показали, що там відбувається.