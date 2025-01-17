У Києві з'явився перший в Україні міст з параметричним дизайном

У Києві відкрили перший параметрично спроєктований міст — фото
У Києві на території одного з житлових комплексів з'явився перший в Україні параметрично спроєктований міст. Він призначений для пішоходів, аби розділити потоки людей та автомобілів.
Про це повідомляє archimatika в Instagram.
Параметричний міст в Києві
Міст продовжує пішохідну променаду житлового комплексу та є частиною двокілометрового пішохідного маршруту. Він призначений для розділення пішохідних й автомобільних потоків на перетині променади і проїзду.
Особливістю конструкції є те, що через просторову викривленість кожна її ділянка не схожа на іншу. Також в мості немає жодного типового елементу, оскільки всі частини "винайшли з нуля".
Автори об'єкта застосували параметричний підхід до проєктування задля оптимізації і пришвидшення розробки складної форми.
Нагадаємо, у Київській області відновлюють міст через річку Тетерів, який був зруйнований під час бойових дій.
А Новини.LIVE побували на будівельному майданчику Подільсько-Воскресенського мосту та показали, що там відбувається.
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