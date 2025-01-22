В Киеве отремонтируют мост на Труханов остров до конца 2026 года

Пешеходный мост на Труханов остров отремонтируют за 27 миллионов
В Киеве отремонтируют Пешеходный мост на Труханов остров. Стоимость работ согласно тендеру составит 27 миллионов гривен, а закончить их должны до конца 2026 года.
Об этом стало известно из тендера на платформе Prozorro, организованного КП "Киевавтодормост".
Что известно о ремонтных работах на Пешеходном мосту в Киеве
Победителем тендера стало ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50", которое предложило выполнить работы на полмиллиона дешевле ожидаемой стоимости.
ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" обязуется осуществить противоаварийные мероприятия по восстановлению или замене несущих конструкций моста для обеспечения безопасной эксплуатации моста через дренажный канал на о. Труханов в г. Киев.
Согласно условиям договора, подрядчик должен провести ремонт опор, пролетного строения, мостового полотна, подходов к мосту и выполнить другие необходимые работы.
К слову, в августе 2019 года на Пешеходном мосту произошла авария — там обвалилась бетонная конструкция. Коммунальщики восстановили поврежденную часть, но это был временный ремонт.
Напомним, недавно в Киеве суд запретил застройку острова Труханов. Также в столице планируют отремонтировать несколько путепроводов и уже открыли мост, который спроектировали параметрически.
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