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Пешеходный мост на Труханов остров отремонтируют за 27 миллионов

22 января 2025 09:26
Анастасия Постоенко - Редактор
В Киеве отремонтируют мост на Труханов остров до конца 2026 года
Мост на Труханов остров. Фото: Крещатик
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве отремонтируют Пешеходный мост на Труханов остров. Стоимость работ согласно тендеру составит 27 миллионов гривен, а закончить их должны до конца 2026 года.

Об этом стало известно из тендера на платформе Prozorro, организованного КП "Киевавтодормост".

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Победителем тендера стало ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50", которое предложило выполнить работы на полмиллиона дешевле ожидаемой стоимости.

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Выписка из тендера. Фото: скриншот

ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" обязуется осуществить противоаварийные мероприятия по восстановлению или замене несущих конструкций моста для обеспечения безопасной эксплуатации моста через дренажный канал на о. Труханов в г. Киев.

Согласно условиям договора, подрядчик должен провести ремонт опор, пролетного строения, мостового полотна, подходов к мосту и выполнить другие необходимые работы.

К слову, в августе 2019 года на Пешеходном мосту произошла авария — там обвалилась бетонная конструкция. Коммунальщики восстановили поврежденную часть, но это был временный ремонт.

Напомним, недавно в Киеве суд запретил застройку острова Труханов. Также в столице планируют отремонтировать несколько путепроводов и уже открыли мост, который спроектировали параметрически.

Киев мост ремонт тендер Труханов остров

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