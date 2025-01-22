В Киеве отремонтируют мост на Труханов остров до конца 2026 года

Мост на Труханов остров. Фото: Крещатик

В Киеве отремонтируют Пешеходный мост на Труханов остров. Стоимость работ согласно тендеру составит 27 миллионов гривен, а закончить их должны до конца 2026 года.

Об этом стало известно из тендера на платформе Prozorro, организованного КП "Киевавтодормост".

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Победителем тендера стало ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50", которое предложило выполнить работы на полмиллиона дешевле ожидаемой стоимости.

Выписка из тендера. Фото: скриншот

ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" обязуется осуществить противоаварийные мероприятия по восстановлению или замене несущих конструкций моста для обеспечения безопасной эксплуатации моста через дренажный канал на о. Труханов в г. Киев.

Согласно условиям договора, подрядчик должен провести ремонт опор, пролетного строения, мостового полотна, подходов к мосту и выполнить другие необходимые работы.

К слову, в августе 2019 года на Пешеходном мосту произошла авария — там обвалилась бетонная конструкция. Коммунальщики восстановили поврежденную часть, но это был временный ремонт.

Напомним, недавно в Киеве суд запретил застройку острова Труханов. Также в столице планируют отремонтировать несколько путепроводов и уже открыли мост, который спроектировали параметрически.