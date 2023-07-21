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После скандалов с закупками Кличко похвастался, как Киев помогает армии

21 июля 2023 12:00
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
После скандалов с закупками Кличко похвастался, как Киев помогает армии
Мэр Киева Виталий Кличко на получении гуманитарной помощи. Фото: facebook/Виталий Кличко
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на претензии к местным закупкам и похвастался тем, как город помогает ВСУ. Политик заявил, что критикующие действия киевских управленцев, вероятно, хотят "залатать дыры" государственного бюджета за счет городов и общин.

Об этом он написал в Telegram-канале .

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По словам Виталия Кличко, в 2022 году на финансирование сил безопасности и обороны Киева из бюджета города выделили почти 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года – более 380 миллионов. То есть, в общей сложности 1,2 млрд гривен. Однако такая сумма, выделенная городом за полтора года полномасштабной войны — капля в море, по сравнению с бюджетом Киева на 2023 год. Ведь эта сумма составляет более 63 млрд гривен.

К тому же, как известно, в Киеве активно ремонтируют дороги, оформляют общественные просторы и подсыпают песок на закрытые пляжи — и все это во время военного положения. Мэра Киева Виталия Кличко такой аргумент не впечатляет. Мэр утверждает, что Киев не может не поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии.

"Да, мы поддерживаем в надлежащем состоянии и наши парки и скверы. Восстанавливаем поврежденные атаками врага жилые дома и городские объекты. Ремонтируем отделения больниц, оснащаем их. Столица – это большое хозяйство, живой организм, все органы которого надо обеспечивать, чтобы они не теряли кровь и не отмирали", — заявил Виталий Кличко.

Также он добавил, что согласно действующему законодательству средства из местных бюджетов нельзя перечислить напрямую ВСУ.

"Мы можем выделять средства на финансирование нужд военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине, о бюджете которой идет речь. За обращением по поводу потребностей этих подразделений", — пояснил мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что информационное пространство прямо-таки заполнили сообщения о том, что города, якобы, недостаточно помогают украинским защитникам, тратя бюджеты на скверики и ремонт дорог. Однако, по его мнению, замечания по распределению средств из городских бюджетов, в том числе и киевского, — манипуляции.

"Прежде, чем подхватывать манипулятивные вбросы, советовал бы вдумчиво разобраться. Потому что по высоким словам, на самом деле речь может идти о попытках центральной власти вмешаться в бюджеты городов и поселков. Чтобы за их счет залатать дыры и просчеты Госбюджета и бюджетов министерств и ведомств", — заявил Кличко.

Напомним, на днях Ермак в интервью Соне Кошкиной заявил, что не понимает, как во время войны в Киев может быть столько вопросов.

В то же время прокуратура взялась за столичных чиновников, которые за $400 тыс. ремонтируют лагерь в Закарпатье.

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