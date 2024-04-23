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Избиение 13-летнего парня в Киеве — реакция директора школы

23 апреля 2024 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Избиение 13-летнего парня в Киеве — реакция директора школы
Школа №81 в Киеве. Фото: guide.kyivcity.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Директор 81 школы в Киеве, где жестоко избили 13-летнего мальчика, Ольга Фиголь рассказала, что факт буллинга в образовательном учреждении не установлен. Кроме того, она подчеркнула, что драка произошла на перерыве и ученик ничего не сказал учителям.

Об этом директор школы рассказала в эфире канала Киев 24.

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Ольга Фиголь рассказала, что пострадавший был на инклюзивном образовании. Инцидент произошел во время перерыва. Об этом парень не рассказал ни ассистенту, ни кому-нибудь из учителей. Классный руководитель узнал ситуацию только от мамы, когда подросток был уже в больнице.

"Мать направила жалобу по избиению ребенка и возможному буллингу, но факт буллинга не установлен", — добавила директор.

Она также рассказала, что в школе работают правоохранители и продолжается следствие.

Что предшествовало

Недавно сверстники жестоко избили 13-летнего школьника в киевской школе №81. Последствия драки очень тяжелые — парню делали операцию только на 10-й день после получения тяжелой травмы в пах, поскольку мальчик ничего не сказал родителям. Мама забила тревогу, когда у сына увеличилась нога в полтора раза.

После этого женщина обратилась к омбудсмену с просьбой взять ситуацию под свой контроль и оказать содействие в расследовании ситуации. В своем обращении она сообщила, что ребенок находится в инклюзивной форме обучения. В классе есть помощник учителя.

Кроме того, медики передали информацию об избиении мальчика в полицию, ведь у ребенка серьезная травма яичка.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. В рамках уголовного производства следователи будут устанавливать все происшествия.

Напомним, в Киеве мужчина избил охранника из-за того, что тот сделал ему замечание. Пьяный злоумышленник нанес работнику магазина около двадцати ударов металлической палкой.

Также в столице задержали женщину, которая разбила машину своего знакомого и имела при себе наркотики.

Киев
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