Побиття дівчинки у Білій Церкві — підозрюваного випустили з-під варти

Молоток судді. Фото: Pexels

Суд випустив з-під варти підозрюваного в побитті 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особливого зобов'язання.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури в понеділок, 17 березня.

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Зміна запобіжного заходу підозрюваному у побитті дівчинки

Як зазначається у повідомленні, Шевченківський районний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора щодо продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість підозрюваного випустили під особисте зобов'язання.

"Прокурори оскаржать зміну запобіжного заходу неповнолітньому підозрюваному у побитті малолітньої дівчинки у Білій Церкві", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Повідомляється, що сторона захисту навела додаткові доводи про необхідність зміни запобіжного заходу. Суд врахував надані медичні документи, а також позитивні характеристики підозрюваного з місця навчання. Крім того, хлопець щиро розкаявся.

Нагадаємо, у січні група підлітків побила 12-річну дівчину у Білій Церкві. З дитини знущалися та знімали все це на телефон.

В поліції заявили, що встановили всіх причетних до побиття дівчинки на Київщині. Також повідомили, чи справді неповнолітню примушували вживати наркотики.