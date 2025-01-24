Один із причетних до побиття дівчини у Білій Церкві зміг втекти

Знущання з дівчини. Фото: скриншо

У Київській області розслідують факт побиття 12-річної дівчини у Білій Церкві. З неї знущалася та била група підлітків. Стало відомо, що один з підозрюваних нападників втік.

Про це повідомила хрещена мати постраждалої дівчинки журналістам ТСН.

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Один з підозрюваних у побитті 12-річної дівчинки втік

Група підлітків, які знущалися з дівчини. Фото: скриншот відео

Родичі постраждалої 12-річної дівчинки, яку днями побили підлітки в парку Білої Церкви Київської області, заявили, що один із фігурантів справи нібито втік і був оголошений у розшук. Цю інформацію оприлюднила хрещена дівчинки Наталя Яковлева на своїй сторінці у соціальних мережах.

Наталя Яковлева уточнила журналістам ТСН, що адвокати, які займаються справою, повідомили про можливу втечу одного з нападників. Водночас деталей про те, про кого саме йдеться, родина наразі не має. За її словами, ймовірно, це один із тих, хто безпосередньо брав участь у побитті.

"Нам про це повідомили адвокати, які ведуть справу. Але ми не знаємо, про кого саме йдеться. Скоріш за все, йдеться про одного з тих, хто бив", — повідомила вона.

Поліція Київської області поки що не підтвердила й не спростувала цю інформацію, заявивши, що нададуть офіційний коментар згодом.

Нагадаємо, нещодавно в поліції заявили, що встановили коло причетних до побиття дівчини та прокоментували, чи справді неповнолітню примушували вживати наркотики.

Також з'ясувалося, що не всі нападники можуть понести кримінальну відповідальність через свій юний вік. Втім, одного з підозрюваних арештували та тримають під вартою.