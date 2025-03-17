Избиение девочки в Белой Церкви — подозреваемого выпустили из-под стражи

Молоток судьи. Фото: Pexels

Суд выпустил из-под стражи подозреваемого в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви. Ему избрали меру пресечения в виде особого обязательства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры в понедельник, 17 марта.

Читайте также:

Изменение меры пресечения подозреваемому в избиении девочки

Как отмечается в сообщении, Шевченковский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместо этого подозреваемого выпустили под личное обязательство.

"Прокуроры обжалуют изменение меры пресечения несовершеннолетнему подозреваемому в избиении малолетней девочки в Белой Церкви", — говорится в сообщении.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Сообщается, что сторона защиты привела дополнительные доводы о необходимости изменения меры пресечения. Суд учел предоставленные медицинские документы, а также положительные характеристики подозреваемого с места учебы. Кроме того, парень искренне раскаялся.

Напомним, в январе группа подростков избила 12-летнюю девушку в Белой Церкви. Над ребенком издевались и снимали все это на телефон.

В полиции заявили, что установили всех причастных к избиению девочки на Киевщине. Также сообщили, действительно ли несовершеннолетнюю заставляли употреблять наркотики.