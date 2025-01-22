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Избиение ребенка в Белой Церкви — когда о драке узнали в школе

22 января 2025 10:42
Карина Приходько - Редактор
Избиение ребенка в Белой Церкви — когда узнала полиция и учителя
Избиение девочки в Белой Церкви. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Недавно в Белой Церкви семеро подростков избили 12-летнюю девочку и сняли все на видео. Учителя и управление образования в городе узнали об этом инциденте лишь через несколько дней.

Об этом сообщил начальник Управления образования и науки в Белой Церкви Юрий Петрик на брифинге в среду, 22 января.

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Петрик рассказал, что впервые узнал о ситуации 15 января во второй половине дня. Это произошло, поскольку классный руководитель девочки сообщила об этом директору школы, а он в свою очередь обратился в Управление образования в Белой Церкви.

"Наша реакция была — сообщить в полицию, чтобы завести уголовное дело и проводить объективное расследование. С тех пор мы способствуем работе правоохранительных органов, чтобы каждый участник был идентифицирован, чтобы дать оценку его деятельности и чтобы это произошло как можно скорее", — отметил начальник Управления образования и науки. 

В то же время руководитель следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области Виктор Луговой сообщил, что еще 11 января к работникам полиции в городе обращалась мать потерпевшей. Она просила привлечь к ответственности родителей нападавших и провести беседы с детьми, которые нанесли телесные повреждения ее дочери. Уже 15 января женщина написала официальное заявление на обидчиков 12-летней девочки.

Что предшествовало

Напомним, 20 января в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает 12-летнюю девочку в Белой Церкви. Сообщается, что инцидент произошел еще 11 января.

Недавно полиция назвала причастных к драке. В нападении участвовали семеро подростков.

На инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец и заявил, что взял дело под личный контроль. Кроме того, работники Офиса Омбудсмена встретились с пострадавшей девочкой и ее родными.

драка дети подростки полиция Киевская область

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