Избиение девочки в Белой Церкви - полиция назвала главного фигуранта

Избиение девочки в Белой Церкви. Фото: скриншот

В Киевской области полиция установила личности десяти подростков, которые причастны к избиению 12-летней девочки в Белой Церкви. Правоохранители сообщили, что к уголовной ответственности может быть привлечен только один из участников этого события, которому есть 16 лет.

Об этом заявил руководитель следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области Виктор Луговой на брифинге в среду, 22 января.

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Кого привлекут к ответственности

Правоохранители сообщили, что в деле об избиении 12-летней девочки уголовной ответственности подлежит только один из фигурантов дела — 16-летний парень, которому уже сообщено о подозрении.

Остальные участники не могут быть субъектами преступления, поскольку не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Подростковому фигуранту дела грозит наказание по статье 127 УКУ (пытки), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Также его могут привлечь по части 4 статьи 189 УКУ (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой). За это парень может попасть за решетку на 7-12 лет.

Указано, что родители участников избиения не будут нести уголовной ответственности. Как их наказать — решит суд.

Портрет подозреваемого

"Ребенок как ребенок, ходил в школу, не попадал в поле зрения правоохранительных органов, не было оснований для того, чтобы брали под контроль", — сообщили в полиции характеристики подозреваемого.

Правоохранители также рассказали, что парень посещал кружок "Рыцарская победа", где не приучали к совершению подобных действий.

"Сыграла роль толпа и там он проявил себя по-другому", — объяснили в полиции.

Правоохранители также отметили, что каждому адекватному ребенку должно быть стыдно за совершение подобных действий.

Напомним, в Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку. В это дело вмешалась полиция. Она установила личности участников этого преступления.