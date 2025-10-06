У Києві відбулося судове засідання щодо побиття велосипедиста

Судове засідання у справі про побиття велосипедиста у Києві. Фото: кадр з відео

У понеділок, 6 жовтня, у Київському апеляційному суді мали розглядати апеляції у справі щодо побиття велосипедиста. Однак засідання перенесли на 8 жовтня.

Про це з місця події інформує кореспондент Новини.LIVE.

Суд щодо побиття велосипедиста у Києві — деталі

Сьогодні, 6 жовтня, у Київському апеляційному суді мали розглядати апеляції у справі обвинуваченого водія Mercedes, але засідання перенесли.

Захист планував оскаржити ухвалу слідчого судді Подільського райсуду Києва про нічний домашній арешт Олександра Хілика. Прокурори теж подали апеляції. Адвокатка Хілика заявила, що вона про це не знала, тож їй потрібен час на ознайомлення.

Наступне засідання відбудеться 8 жовтня.

Нагадаємо, що Хілика підозрюють у побитті велосипедиста до втрати свідомості за те, що постраждалий зробив йому зауваження через паркування на смузі для руху велосипедів.

Раніше ми інформували, що суд відправив підозрюваного на 30 днів у СІЗО без права на заставу у справі за статтею залишення особи в небезпеці, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Згодом суд відпустив зловмисника під нічний домашній арешт за звинуваченнями в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Тоді прокурори повідомили, що оскаржуватимуть рішення.