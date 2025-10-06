В Киеве состоялось судебное заседание по избиению велосипедиста

Судебное заседание по делу об избиении велосипедиста в Киеве. Фото: кадр из видео

В понедельник, 6 октября, в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать апелляции по делу об избиении велосипедиста. Однако заседание перенесли на 8 октября.

Об этом с места происшествия информирует корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Суд по избиению велосипедиста в Киеве — детали

Сегодня, 6 октября, в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать апелляции по делу обвиняемого водителя Mercedes, но заседание перенесли.

Защита планировала обжаловать постановление следственного судьи Подольского райсуда Киева о ночном домашнем аресте Александра Хилика. Прокуроры тоже подали апелляции. Адвокат Хилика заявила, что она об этом не знала, поэтому ей нужно время на ознакомление.

Следующее заседание состоится 8 октября.

Напомним, что Хилика подозревают в избиении велосипедиста до потери сознания за то, что пострадавший сделал ему замечание из-за парковки на полосе для движения велосипедов.

Ранее мы информировали, что суд отправил подозреваемого на 30 дней в СИЗО без права на залог по делу по статье оставление лица в опасности, если оно повлекло тяжкие последствия.

Впоследствии суд отпустил злоумышленника под ночной домашний арест по обвинению в умышленном тяжком телесном повреждении. Тогда прокуроры сообщили, что будут обжаловать решение.