В Киеве состоялось судебное заседание по избиению велосипедиста

Избиение велосипедиста в Киеве — состоялось судебное заседание
В понедельник, 6 октября, в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать апелляции по делу об избиении велосипедиста. Однако заседание перенесли на 8 октября.
корреспондент Новини.LIVE
Суд по избиению велосипедиста в Киеве — детали
Сегодня, 6 октября, в Киевском апелляционном суде должны были рассматривать апелляции по делу обвиняемого водителя Mercedes, но заседание перенесли.
Защита планировала обжаловать постановление следственного судьи Подольского райсуда Киева о ночном домашнем аресте Александра Хилика. Прокуроры тоже подали апелляции. Адвокат Хилика заявила, что она об этом не знала, поэтому ей нужно время на ознакомление.
Следующее заседание состоится 8 октября.
Напомним, что Хилика подозревают в избиении велосипедиста до потери сознания за то, что пострадавший сделал ему замечание из-за парковки на полосе для движения велосипедов.
Ранее мы информировали, что суд отправил подозреваемого на 30 дней в СИЗО без права на залог по делу по статье оставление лица в опасности, если оно повлекло тяжкие последствия.
Впоследствии суд отпустил злоумышленника под ночной домашний арест по обвинению в умышленном тяжком телесном повреждении. Тогда прокуроры сообщили, что будут обжаловать решение.
