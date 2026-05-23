Побиття ветерана в Києві: причетних переведуть у бойові підрозділи

Дата публікації: 23 травня 2026 16:59
Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які причетні до побиття ветерана у Києві, переведуть до бойових підрозділів. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій службовців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сухопутні війська. 

Побиття ветерана у Києві

"Командування Сухопутних військ: щодо винних в інциденті з ветераном у Києві ухвалено рішення про переведення до бойових підрозділів", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що у Шевченківському районі Києва під час заходів оповіщення між військовими ТЦК та СП та ветераном війни Артемом Морозом виник конфлікт. Військовослужбовець застосував до чоловіка фізичну силу.

Після цього інциденту поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК. За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України. Потерпілому вручили направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі триває досудове розслідування.

Крім того, відносно винних посадових осіб ухвалять рішення про проходження ними подальшої служби в бойових підрозділах.

У Сухопутних військах наголосили, що керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному зв'язку з постраждалим ветераном. Водночас посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу та вже офіційно перепросили у ветерана.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує такі неправомірні дії. Взаємодія з людьми, як цивільними, так і військовослужбовцями, має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. А гідність і права ветеранів війни — абсолютний пріоритет для Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 18 травня у Києві сталася стрілянина. Чоловік здійснив два постріли під час конфлікту зі знайомими. 

Також ми повідомляли, що на Київщині благодійні фонди влаштували схему для ухилянтів. Керівники пропонували військовозобов'язаним фіктивне бронювання або нелегальний перетин кордону за 16 тисяч доларів.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
