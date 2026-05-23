Избиение ветерана в Киеве: причастных переведут в боевые подразделения

Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые причастны к избиению ветерана в Киеве, переведут в боевые подразделения. Полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий служащих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сухопутные войска.

Избиение ветерана в Киеве

"Командование Сухопутных войск: в отношении виновных в инциденте с ветераном в Киеве принято решение о переводе в боевые подразделения", — говорится в сообщении.

Известно, что в Шевченковском районе Киева во время мероприятий оповещения между военными ТЦК и СП и ветераном войны Артемом Морозом возник конфликт. Военнослужащий применил к мужчине физическую силу.

После этого инцидента полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий военнослужащего ТЦК. По данному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Пострадавшему вручили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Кроме того, в отношении виновных должностных лиц примут решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях.

В Сухопутных войсках отметили, что руководство Киевского МТЦК и СП находится на постоянной связи с пострадавшим ветераном. В то же время должностные лица категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает такие неправомерные действия. Взаимодействие с людьми, как гражданскими, так и военнослужащими, должно основываться на принципах человечности и уважения. А достоинство и права ветеранов войны — абсолютный приоритет для Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 18 мая в Киеве произошла стрельба. Мужчина произвел два выстрела во время конфликта со знакомыми.

Также мы сообщали, что на Киевщине благотворительные фонды устроили схему для уклонистов. Руководители предлагали военнообязанным фиктивное бронирование или нелегальное пересечение границы за 16 тысяч долларов.