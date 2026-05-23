Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Избиение ветерана в Киеве: причастных переведут в боевые подразделения

Избиение ветерана в Киеве: причастных переведут в боевые подразделения

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 16:59
Избиение ветерана в Киеве: причастных переведут в боевые подразделения
Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые причастны к избиению ветерана в Киеве, переведут в боевые подразделения. Полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий служащих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сухопутные войска.

Избиение ветерана в Киеве

"Командование Сухопутных войск: в отношении виновных в инциденте с ветераном в Киеве принято решение о переводе в боевые подразделения", — говорится в сообщении.

Известно, что в Шевченковском районе Киева во время мероприятий оповещения между военными ТЦК и СП и ветераном войны Артемом Морозом возник конфликт. Военнослужащий применил к мужчине физическую силу.

После этого инцидента полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий военнослужащего ТЦК. По данному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Пострадавшему вручили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Кроме того, в отношении виновных должностных лиц примут решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях.

В Сухопутных войсках отметили, что руководство Киевского МТЦК и СП находится на постоянной связи с пострадавшим ветераном. В то же время должностные лица категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает такие неправомерные действия. Взаимодействие с людьми, как гражданскими, так и военнослужащими, должно основываться на принципах человечности и уважения. А достоинство и права ветеранов войны — абсолютный приоритет для Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 18 мая в Киеве произошла стрельба. Мужчина произвел два выстрела во время конфликта со знакомыми.

Также мы сообщали, что на Киевщине благотворительные фонды устроили схему для уклонистов. Руководители предлагали военнообязанным фиктивное бронирование или нелегальное пересечение границы за 16 тысяч долларов.

драка ветераны ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации