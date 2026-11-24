Судебное заседание по делу Валентины Молодой, которая представилась сотрудницей "скорой помощи" во время событий на Борщаговке. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Суд пересматривает меру пресечения в отношении Валентины Молодой, которую ранее поместили под стражу на 60 суток без залога. Ее дело связано со скандалом в Петропавловской Борщаговке в Киевской области, где распространялась информация о якобы незаконном удержании и пытках военнослужащих. Адвокат женщины во время судебного заседания поставил под сомнение обоснованность рисков, на которые ссылался суд первой инстанции.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко из зала суда во вторник, 24 ноября.

Реклама

Валентина Молодая во время судебного заседания 24 ноября 2026 года. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Что известно о деле Валентины Молодой

Валентина Молодая фигурировала в скандале в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Тогда возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии, собралось около сотни человек. В социальных сетях распространялась информация о якобы незаконном удержании и пытках мобилизованных в подвале здания.

Молодая приехала туда в медицинской одежде на машине скорой помощи с наклейками компании "Мед-престиж". По данным полиции Киевской области, именно Валентина распространяла утверждения о якобы незаконном удержании военнослужащих.

Впоследствии журналисты выяснили, что автомобиль был продан еще в 2024 году, а компания "Мед-престиж" не работает с 2023 года.

Читайте также:

Адвокат Молодой объяснил, почему ее не следует содержать под стражей

Во время судебного заседания адвокат Игорь Бондаренко заявил, что суд первой инстанции не привёл надлежащих обоснований риска совершения его подзащитной нового правонарушения. Также защитник поставил под сомнение наличие риска воздействия на свидетелей.

Обосновывая свою позицию, Бондаренко подчеркнул, что Молодая ранее не была судима, имеет лицензию на медицинскую деятельность и зарегистрированное юридическое лицо. По его словам, приобретение медицинской одежды и специального транспорта само по себе не является преступлением.

Отдельно адвокат обратил внимание на события в Петропавловской Борщаговке. Он отметил, что после инцидента четыре человека были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Также Бондаренко подчеркнул, что объекты, не приспособленные для оказания медицинской помощи, не должны использоваться для содержания людей, нуждающихся в ней.

Новини.LIVE сообщали, что Валентина Молодая отказалась сообщать журналистам, где проходила военную службу и была ли она военным медиком. Она объяснила свою позицию тем, что СМИ уже широко освещали её дело. Также Молодая предоставила номер для вызова скорой помощи частной клиники Prime, однако журналисты сообщили, что он не работает.

Также мы писали, что во время судебного заседания 4 ноября 2026 года Валентина Молода назвала себя врачом-хирургом и заявила, что имеет диплом о высшем медицинском образовании и соответствующую специализацию. Она также сообщила о наличии двух медицинских учреждений и пояснила, что автомобиль скорой помощи до сих пор имел старую символику "Мед-престиж" из-за того, что его продали без замены наклейки. В то же время по просьбе журналистов Молодая не предъявила диплом и врачебный сертификат.